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Путин пригласил участников саммита ШОС на 75-летие Победы

Будем рады видеть вас.

Фото : Republic.ru14 июня 2019, 13:42

Президент РФ Владимир Путин пригласил участников саммита ШОС на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, передает РИА Новости.

- Мы в России придаём большое значение сохранению памяти и исторической правды об этом величайшем и трагическом событии 20 века. Планируем, в том числе вместе с партнерами по Содружеству Независимых Государств, организовать масштабную программу торжественных мероприятий. И предлагаем всем представленным здесь государствам принять участие в этой работе, - заявил Путин на заседании совета ШОС.

Он выразил уверенность, что к данной работе мог бы подключиться молодежный совет ШОС, и пригласил всех участников саммита на празднование в Москву.

- Будем рады видеть вас, уважаемые коллеги, в ходе этих мероприятий, в том числе и во время празднования юбилея Победы в Москве, - сказал российский лидер.

В составе ШОС – восемь стран-участниц (Индия, Казахстан, Кыргызстан Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан). Четыре государства имеют статус наблюдателей (Монголия, Иран, Афганистан и Беларусь), еще шесть стран – партнеры по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).


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