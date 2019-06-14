В Усть-Каменогорске провели уникальную кардиохирургическую операцию

Для области давно в качестве приоритета названо лечение и профилактика болезней системы кровообращения.

В канун профессионального праздника медицинских работников в Областной многопрофильной больнице в городе Усть-Каменогорск, которой руководит один из сильнейших менеджеров отечественного здравоохранения Жаик Жумаханов, проведена уникальная кардиохирургическая операция 7-го (самого высокого) уровня сложности при участии специалистов Национального научного кардиохирургического центра города Нур-Султан, передает Инфоцентр ВКО.

Врачи Мырзагалиев, Сугенбаев, Тулегенов и операционная сестра Мухаметжанова готовились к пластике дефекта межпредсердной перегородки аутоперикардом из минидоступа с использованием торокоскопической видеостойки. Непосредственное участие в операции, которая впервые проводится в ВКО, приняла и кардиохирургическая бригада областной больницы во главе с заведующим отделением кардиохирургии Ботабаевым.

Сотрудничество больницы с Национальным кардиохирургическим центром имеет давнюю историю, и по словам Жумаханова, отделение кардиохирургии в области было создано в 2013 году как раз при поддержке руководителя Центра Юрия Владимировича Пя.

В настоящее время именно при большой роли главного кардиохирурга страны Областной больницей проектируется строительство корпуса кардиохирургии. Данный корпус будет развернут на 5000 квадратных метрах, и это будет объект, соответствующий требованиям мирового уровня, в частности международным стандартам JCI. Данный проект позволит обслуживать до 4000 пациентов в год и в перспективе включит в себя 6 операционных залов, отделение кардиохирургии, реанимационное отделение для кардиохирургических больных, блок интенсивной терапии для кардиологических больных.

Сегодня центральная больница области представлена Консультативно-диагностическим центром и стационаром, состоящим из главного корпуса, корпуса офтальмологии и отдельно расположенного здания – Центра эндовидеохирургии. Стационар имеет 10 клинических и 8 параклинических отделений связанных между собой информационными системами и системой экстренного реагирования (SOS).

Огромное внимание уделяется освоению высоких технологий, ежегодно увеличивается количество и сложность таких процедур. В то же время, совершенствуя технику выполнения высоких технологий, данные технологии переходят уже в состав обычных хирургических вмешательств. Например, большинство технологий, такие как эндоваскулярные, офтальмологические, ортопедические, хирургические и сосудистые операции доведены до совершенства и следовательно утратили статус высокотехнологичных. Вместе с тем задача освоения более сложных кардиохирургических операций 6-7-x категорий обязывает повышать квалификацию персонала и оснащение больницы. Так, за 2017-2018 годы 34 специалиста прошли обучение за рубежом (США, Израиль, Великобритания, Россия), 335 специалистов прошли стажировки внутри страны. Как театр начинается с вешалки, так и в больнице все начинается с триаж-системы-рассортировки больных по степени тяжести заболеваний.

Служба экстренной кардиологии начинается с приемного отделения. Основной ее задачей является лечение острого инфаркта миокарда с применением высоких технологий. В среднем по данному профилю обращается до 6000 пациентов в год. В конце 2016 года за счет средств местного бюджета был установлен современный ангиограф, и он выполняет главную функцию исследования сосудов при оперативных вмешательствах. Именно смежное расположение ангиографической лаборатории, функционирующей в режиме 24/7, с экстренным кардиологическим приемным кабинетом позволяет быстро и беспрепятственно оказывать высокотехнологичную помощь больным с инфарктом миокарда. Ее охват - это все виды эндоваскулярных вмешательств при неотложных состояниях (в среднем в год до 2000 манипуляций и операций).

На сегодняшний день больницей разработан проект более современной реконструкции приемного отделения в соответствии с принципами триаж-системы, и после выхода проекта с экспертизы, мы обязательно найдем механизмы для финансирования проекта с целью ускорения доставки и лечения больных.

Вторым нашим объектом посещения стало отделение кардиологии, которое рассчитано на 75 коек. В среднем здесь получают лечение до 3000 пациентов. Характерно, что на базе отделения функционируют две ангиографические лаборатории с общим объемом до 3000 манипуляций и операций в год. И нужно сказать, что несмотря на плановость работы этих лабораторий, они функционируют в ежедневном режиме, не простаивая, а выполняя ключевую помощь при диагностических исследованиях и операциях. При этом один из аппаратов давно - в соответствии со стандартами- уже подлежит списанию, однако благодаря грамотному уходу и ремонту, все еще исправно служит врачам больницы.

Для области давно в качестве приоритета названо лечение и профилактика болезней системы кровообращения. С учетом сформированного профессионального коллектива больницы, перспективных вложений в кардиохирургию и сотрудничество с Национальным центром, есть большие надежды, что принцип из догоняющего развития в опережающее для областной кардиохирургии станет реально достижимым и принесет прежде всего пользу для жителей Восточного Казаxстана.

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