Казахстанский гимнаст попался на допинге
В крови обнаружили фуросемид.
Фото : pixabay.com14 июня 2019, 15:07
Казахстанский гимнаст Андрей Лунгул дисквалифицирован за употребление допинга на два года, передает Zakon.kz.
Во внесоревновательной пробе 20-летнего спортсмена из Костанайской области обнаружили фуросемид, срок дисквалификации начинается с 12 июня 2019 года и завершится 12 июня 2021 года.
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