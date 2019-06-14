Казахстанский гимнаст попался на допинге

В крови обнаружили фуросемид.

Казахстанский гимнаст Андрей Лунгул дисквалифицирован за употребление допинга на два года, передает Zakon.kz.

Во внесоревновательной пробе 20-летнего спортсмена из Костанайской области обнаружили фуросемид, срок дисквалификации начинается с 12 июня 2019 года и завершится 12 июня 2021 года.







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