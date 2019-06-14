Токаев: Проблема терроризма требует усилий по обеспечению кибербезопасности

Президент акцентировал внимание участников заседания на вопросах обеспечения безопасности в регионе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

После официальной церемонии приветствия состоялись заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в узком и расширенном форматах.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова за теплый прием и высокий уровень подготовки саммита и выразил уверенность, что принимаемые на саммите решения и подписываемые документы будут способствовать углублению кооперации между странами.

Глава государства подчеркнул, что трансформация системы международных отношений диктует необходимость выработки новых, более сбалансированных и четких принципов деятельности многосторонних объединений, и в этой связи обозначил главные, на его взгляд, задачи ШОС.

- Во-первых, должно оставаться укрепление доверия, конструктивного диалога и взаимодействия в целях обеспечения безопасности и сотрудничества на пространстве ШОС. В этой связи следует в полной мере реализовать План действий на 2018-2022 годы в рамках стратегического для ШОС Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, - сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил своевременность инициативы Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о "Трех диалогах" и в этом контексте указал на необходимость повышения международной конкурентоспособности Организации путем расширения и налаживания полноформатных отношений с ключевыми многосторонними структурами Евразии, такими как Евразийский экономический союз, АСЕАН, БРИКС и Евросоюз.

- В условиях замедления экономического роста, финансовой нестабильности на мировых рынках нужно более эффективно использовать огромный экономический потенциал ШОС. Считаем, что этому будет способствовать формирование в восьмистороннем формате Евразийского финансового консультационного механизма. Подписываемый сегодня Меморандум между Секретариатом ШОС и МФЦА позволит использовать уникальный инновационный потенциал Международного финансового центра "Астана" в развитии финансовой системы стран ШОС, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана акцентировал внимание участников заседания на вопросах обеспечения безопасности в регионе. По его мнению, теракты в стране-партнере ШОС Шри-Ланке в апреле этого года подтверждают востребованность казахстанской инициативы по формированию Глобальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН.

- Проблема терроризма дает о себе знать также в глобальной сети и требует дополнительных усилий по обеспечению кибербезопасности. Создание Центра ШОС по информационной безопасности стало бы важным вкладом в дело защиты информационного пространства Организации. С учетом опыта и специфики основную роль в продвижении данного вопроса способен взять на себя Совет РАТС ШОС, - предложил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, глава государства отдельно остановился на проблеме изменения климата и защите окружающей среды и предложил учредить постоянно действующую платформу для сотрудничества в этой сфере.

Завершая свое выступление, Президент Казахстана подчеркнул, что миротворческая деятельность является важной составной частью внешней политики страны по укреплению международной и региональной безопасности, и выразил благодарность партнерам по ШОС за поддержку казахстанских миротворческих инициатив в рамках ООН.

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