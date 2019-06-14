Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

Во втором чтении Палате предлагается рассмотреть проект законодательных поправок по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

14 июня под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.

Во втором чтении Палате предлагается рассмотреть проект законодательных поправок по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Законопроект, в частности, направлен на урегулирование деятельности по управлению и содержанию объектов кондоминиума, порядка его оформления, накопления денежных средств на капитальный ремонт общего имущества, участия в этих процессах самих собственников, в т.ч. с вовлечением жилищной инспекции местных исполнительных органов и возможностью создания единой государственной информационной системы жилищно-коммунальной сферы. Новшества направлены также на повышение прозрачности управления и расходования средств на содержание объекта кондоминиума, развитие сервисных компаний.

На обсуждение депутатов выносится и ратификационный законопроект - Соглашение о международном сотрудничестве между Казахстаном и Европейской организацией по ядерным исследованиям относительно научно-технического сотрудничества.

В проект повестки Бюро включило также поступившие в Мажилис новые проекты законов. Это поправки по вопросам регулирования миграционных процессов, относительно лотерей и лотерейной деятельности и др. В числе новых законопроектов и ратификационный акт - Соглашение о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка.

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