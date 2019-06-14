Шукеев: Правительство приняло пять важнейших для Туркестана постановлений

На сегодняшний день разработано 57 маршрутов в направлении экологического, историко-культурного и познавательного туризма.

Сегодня в Туркестане прошла сессия Туркестанского областного маслихата. На совещании аким области Умирзак Шукеев рассказал о проводимой работе и предстоящих планах по развитию региона, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

- Во исполнение поручения развивать Туркестан не только как новый областной центр, но и как культурно-духовный центр всего тюркского мира, в течение месяца Правительство приняло 5 важнейших для области Постановлений. Такого в истории еще не было. Главное из них – "Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года". В то же время для нас важны и другие постановления. Государство оказывает особое внимание и помощь нашему региону, - сказал аким области.

В дополнение к вышеупомянутому постановлению Правительство Республики Казахстан также приняло постановление "Об определении лиц, у которых будут приобретаться работы и услуги в рамках строительства города Туркестан". Кроме того, положительно повлияют на развитие области постановления, предусматривающие развитие специальной экономической зоны "TURKISTAN" и административно-делового центра города.

Отметим, в соответствии с принятыми постановлениями Правительства, в области проводится большая работа по всем отраслям и направлениям.

К примеру, в сфере туризма на сегодняшний день разработано 57 туристских маршрутов в направлении экологического, историко-культурного и познавательного туризма. В ходе строительства туристско-рекреационного комплекса Каскасу будет создано 1900 рабочих мест, а после ввода в эксплуатацию - 400 постоянных рабочих мест. В рамках проводимых работ увеличится и количество туристов, посещающих нашу область.

Наряду с этим, в регионе проводится работа, направленная на улучшение и развитие инфраструктуры. Во всех районах и городах ведется активная работа по газификации населенных пунктов и обеспечению населения водоснабжением, качественной электроэнергией.

За последние два месяца природный газ подвели к 30 населенным пунктам, 45 тысяч человек получили доступ к голубому топливу. В этом году планируется газифицировать еще 48 населенных пунктов области.

По итогам этого года охват населения централизованной системой водоснабжения составит - в городах – 97,2% в сельских населенных пунктах – 80,4%.

Стоит отметить, работы по развитию города Туркестан и строительству объектов ведутся в соответствии с планом. В этом году запланировано сдать в эксплуатацию ряд крупных объектов.

Выступая перед народными избранниками, глава региона подчеркнул, что все средства, выделяемые Правительством, будут использованы на благо страны, а качество и своевременность работ будут находиться всегда в центре внимания.

Вместе с тем, на повестке дня 38-й сессии Туркестанского областного маслихата были рассмотрены 19 вопросов, приняты важные решения.

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