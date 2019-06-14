Профессия военного врача - одна из самых сложных и опасных в мире

От военных медиков зависит здоровье защитника страны.

Под руководством майора медицинской службы Галымжана Ташимова 20 медицинских работников обеспечивают лечебно-профилактическое благополучие всего личного состава военно-учебного учреждения, сообщает Zakon.kz.

От военных врачей зависит здоровье защитника страны, поэтому каждый сотрудник, выполняющий работу в этой области – важен и нужен. Их работа требует не только ответственности, исполнительности, обязательности, но и сердечности, теплоты и чуткости за судьбы других.

Начальник медицинской службы Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи майор медицинской службы Галымжан Ташимов говорит, что быть военным медиком вдвойне сложнее. Ведь кроме медицинского образования, им нужна и военная выучка, наравне с другими военнослужащими они выполняют все требования согласно Уставу.

– Чтобы стать хорошим специалистом в этой области, кроме безупречных знаний необходимо запастись большой выдержкой и военной дисциплиной. Насколько правильно и быстро будет назначено лечение, настолько возрастают шансы у пациента на выздоровление, - отметил он. – Не менее важна в лечении и роль медсестер и санитарок. Их опыт и ловкость, заботливое отношение к пациентам требуются так же, как точный диагноз.

Под руководством майора медицинской службы Галымжана Ташимова 20 медицинских работников обеспечивают лечебно-профилактическое благополучие всего личного состава военно-учебного учреждения. В военном институте имеется медицинский пункт с лазаретом на 20 коек, развернуты функциональные подразделения как амбулаторно-приемная, аптека, процедурная, перевязочная. Кроме того, в медпункте оказывается неотложная медпомощь, а также амбулаторно-поликлиническая помощь больным военнослужащим.

Начмед военного института говорит, что очень доволен дисциплинированностью и ответственностью будущих офицеров за свое здоровье.

– Сейчас курсанты тщательно следят за своим питанием, придерживаются здорового образа жизни, вплотную занимаются спортом, благодаря чему у них мощный иммунитет, соответственно, многие болезни обходят их стороной, - подчеркнул он.

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