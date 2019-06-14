Какая погода будет в Казахстане на выходных

По-майски неустойчивая с частыми дождями и грозами погода ожидается на части республики.

Какая погода ожидает казахстанцев 15-17 июня 2019 года, рассказали в РГП "Казгидромет", передает Zakon.kz.

- Середина июня, а погода в северной половине республики больше напоминает майскую. Дожди с грозами и температура воздуха днем плюс 10…20 градусов, вот что ожидает жителей этих областей в предстоящие выходные дни, - сообщили синоптики.

По их данным, такая погода связана с непрекращающимся притоком на Казахстан холодных воздушных масс с районов Баренцева моря и холодным арктическим фронтом. Поэтому неустойчивая с частыми дождями и грозами погода ожидается и на остальной части республики, но здесь гораздо теплее. На западе, юге и юго-востоке, несмотря дождь, днем воздух будет прогреваться до 25…33 тепла, а в Мангистауской области без осадков и жарко плюс 30…39 градусов.

В Нур-Султане 15 июня переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью +6+8°С, днем +13+15°С.

16 июня - переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +5+7°С , днем +13+15°С.

17 июня - переменная облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +8+10°С, днем +15+17°С.

В Алматы 15 июня - переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура ночью +17+19°С, днем +28+30°С.

16 июня - переменная облачность, дождь, гроза, возможен град. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура ночью +17+19°С, днем +26+28°С.

17 июня - переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +15+17°С, днем +27+29°С.

В Шымкенте 15 июня - переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +19+21°С, днем +30+32°С.

16 июня - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура ночью +15+17°С, днем +30+32°С.

17 июня - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура ночью +15+17°С, днем +33+35°С.

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