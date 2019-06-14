Более 10 млн тенге пытался незаконно вывезти из Казахстана гражданин Китая

Он привлечен к административной ответственности.

Сотрудники таможенного поста "Алтынколь" совместно с ПС КНБ РК на пункте пропуска МЦПС "Хоргос" в Алматинской области задержали гражданина КНР 1969 года рождения, передает Zakon.kz.

- При обыске у него были выявлены незадекларированные наличные денежные средства в общей сумме 10 438 185 тенге (27 229,6 долларов США), - сообщили в пресс-службе КГД МФ РК.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 551 КоАП РК "Недекларирование или недостоверное декларирование физическими лицами наличной иностранной валюты, перемещенных через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию".

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