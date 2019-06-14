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Казахстан ратифицировал договор c Литвой о выдаче осужденных

Цель договора - реинтеграция осужденных лиц и лиц, к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Фото : obk.kz14 июня 2019, 17:26

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Литовской Республикой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера", передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Цель договора - реинтеграция осужденных лиц и лиц, к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Стороны обязуются передавать друг другу осужденны лиц для отбывания наказания или прохождения лечения в государстве своего гражданства. Договором предусмотрены конкретные основания для передачи.

Кроме того, договором предусмотрены также конкретные основания для отказа в передаче осужденных лиц и лиц, к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Ранее пояснялось, что слова "лиц, в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера" касаются людей, совершивших уголовное преступление и признанных психически больными, их помещают на принудительное психологическое либо наркологическое лечение.


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