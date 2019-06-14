Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Два уголовных дела заведено по факту гибели девочки в бассейне столичного ТЦ

Идут экспертизы, опрос свидетелей.

Фото : BNews.kz14 июня 2019, 17:42

На брифинге заместитель начальника департамента полиции Нур-Султана Газиз Нуркаев рассказал подробности гибели девочки в бассейне торгового центра, передает Zakon.kz.

- Уголовных дела заведено два - статья 141 ч 2 - ненадлежащее обеспечение безопасности жизни детей в отношении преподавательского состава школы. И 306 ч.3 - по ненадлежащему оказанию услуг в отношении администрации "Sky Beach Club", в отношении руководства. Пока осветить результаты не можем, - отметил замначальник.

Он отметил, что идут экспертизы, опрос свидетелей.

В Нур-Султане 3 июня в бассейне ТРЦ "Хан-Шатыр" утонула школьница. Ученица 10 школы-гимназии пришла в ТРЦ в группе пришкольного лагеря с вожатым.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты