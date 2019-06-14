Два уголовных дела заведено по факту гибели девочки в бассейне столичного ТЦ

Идут экспертизы, опрос свидетелей.

На брифинге заместитель начальника департамента полиции Нур-Султана Газиз Нуркаев рассказал подробности гибели девочки в бассейне торгового центра, передает Zakon.kz.

- Уголовных дела заведено два - статья 141 ч 2 - ненадлежащее обеспечение безопасности жизни детей в отношении преподавательского состава школы. И 306 ч.3 - по ненадлежащему оказанию услуг в отношении администрации "Sky Beach Club", в отношении руководства. Пока осветить результаты не можем, - отметил замначальник.

Он отметил, что идут экспертизы, опрос свидетелей.

В Нур-Султане 3 июня в бассейне ТРЦ "Хан-Шатыр" утонула школьница. Ученица 10 школы-гимназии пришла в ТРЦ в группе пришкольного лагеря с вожатым.

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