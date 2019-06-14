Байбек: Нужно постоянно повышать культуру строительных работ

За последние 3 года построено и реконструировано 737 км сетей водоснабжения и 603 км водоотведения.

В ходе рабочего объезда Бауыржан Байбек проверил начало строительных работ по модернизации еще ряда улиц в рамках концепции «Город для людей» и реконструкции инженерных коммуникаций Алматы, передает Zakon.kz.

С целью создания комфортной городской среды в этом году на проспекте Достык, а также улицах Жибек жолы и Байсеитовой появится энергосберегающее дорожное и тротуарное освещение, уличная мебель, спортивные и детские площадки, фонтанные комплексы и др. Планируется озеленение и посадка новых деревьев с сохранением существующих, а также прокладка автоматической системы полива.

В рамках модернизации общественных пространств будут обновлены фасады прилегающих зданий, демонтированы неиспользуемые конструкции, столбы, заборы и незаконные объекты, построенные с захватом тротуаров.

- Необходимо обратить особое внимание на качественное выполнение и соблюдение установленных сроков работ. Нужно постоянно повышать культуру строительных работ. Для удобства горожан везде должны быть установлены паспорта объектов с контактами руководителей, специальные ограждения и пешеходные трапы, знаки объезда, обеспечен беспрепятственный заезд и выезд из дворов. В случае необходимости следует жестко наказывать недобросовестных подрядчиков. Анализ поступающих жалоб показывает, что зачастую жители не вовремя информированы о проводимых работах. Поэтому необходимо заранее оповещать горожан и бизнес, наладив обратную связь. Только вместе, при поддержке алматинцев, мы сможем сделать наш город лучше, - отметил Бауыржан Байбек в Instagram.

В этот же день глава мегаполиса осмотрел ход модернизации введенной еще в 1985 году тепломагистральной сети по улице Толе би, обеспечивающей теплом и горячей водой почти полмиллиона горожан. В этом году реконструкция будет проведена на отрезках от Розыбакиева до Муканова и от Фурката до Отарской, где имелись наибольшие риски порывов. Глава города поручил завершить все строительные работы до 1 сентября.

Стоит отметить, что за последние 3 года построено и реконструировано 737 км сетей водоснабжения и 603 км водоотведения. В текущем году планируется завершение строительства еще 130 км водопровода и 111 км канализации в 6 районах города. В результате принятых мер удалось снизить износ на 5%, аварийность на 8%, а потери на 5,3%.

В целом, в рамках принятой в 2015 году после обсуждения с горожанами Программы развития «Алматы-2020» в мегаполисе отремонтировано уже 60% исторического центра, почти 600 улиц и более 1400 старых дворов. Треть уличного освещения переведено на светодиодные и энергосберегающие светильники, заменено 300 км арыков и порядка 2000 км инженерных сетей. Обновлены все подземные переходы города.

В текущем году начато благоустройство еще более 600 дворов с охватом 50% всех городских многоэтажек. Проводится средний ремонт более 140 улиц и строительство новых дорог на 456 улицах в 14 микрорайонах города. На окраинах города будут благоустроены ряд парков, скверов и пешеходных зон. В целях создания безопасной городской среды новые LED-светильники дополнительно установят на более чем 120 улицах города.

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