Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Наказаны дорожные полицейские, замерившие скорость на "глаз"

Они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Фото : drive2.ru14 июня 2019, 17:51

Командир и инспектор дорожно-патрульной полиции ВКО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за то, что умышленно отключили видеорегистратор и на "глаз" зафиксировали превышение скоростного режима водителем автомобиля с российскими госномерами, сообщает Zakon.kz.

О понесенном полицейскими наказании сообщил министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев на своей блог-платформе. А информацию о допущенном нарушении довел до главы МВД общественник Жан Ботанов.

- Сотрудник полиции (автор указал фамилию) произвел необоснованную остановку транспортного средства с российскими госномерами, чем спровоцировал конфликтную ситуацию. Основанием для проверки документов было якобы превышение скорости, выявленного на глаз (…) Подобное отношение к иностранным гражданам подрывает имидж не только правоохранительной системы, но и Казахстана в целом, - обратился к министру Жан Ботанов.

Проверив приведенные доводы, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев признал нарушение своих подчиненных.

- Управлением местной полицейской службы департамента полиции Восточно-Казахстанской области проведена проверка, по результатам которой за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей сотрудник патрульной полиции, а также непосредственный его командир привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, с личным составом патрульной полиции департамента полиции Восточно-Казахстанской области дополнительно проведена разъяснительная работа по недопущению нарушений этических норм, а также вежливому и внимательному обращению с гражданами. Благодарим за активную гражданскую позицию, - ответил министр внутренних дел.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты