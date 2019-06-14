Наказаны дорожные полицейские, замерившие скорость на "глаз"
Они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Фото : drive2.ru14 июня 2019, 17:51
Командир и инспектор дорожно-патрульной полиции ВКО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за то, что умышленно отключили видеорегистратор и на "глаз" зафиксировали превышение скоростного режима водителем автомобиля с российскими госномерами, сообщает Zakon.kz.
О понесенном полицейскими наказании сообщил министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев на своей блог-платформе. А информацию о допущенном нарушении довел до главы МВД общественник Жан Ботанов.
- Сотрудник полиции (автор указал фамилию) произвел необоснованную остановку транспортного средства с российскими госномерами, чем спровоцировал конфликтную ситуацию. Основанием для проверки документов было якобы превышение скорости, выявленного на глаз (…) Подобное отношение к иностранным гражданам подрывает имидж не только правоохранительной системы, но и Казахстана в целом, - обратился к министру Жан Ботанов.
Проверив приведенные доводы, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев признал нарушение своих подчиненных.
- Управлением местной полицейской службы департамента полиции Восточно-Казахстанской области проведена проверка, по результатам которой за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей сотрудник патрульной полиции, а также непосредственный его командир привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, с личным составом патрульной полиции департамента полиции Восточно-Казахстанской области дополнительно проведена разъяснительная работа по недопущению нарушений этических норм, а также вежливому и внимательному обращению с гражданами. Благодарим за активную гражданскую позицию, - ответил министр внутренних дел.
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