Наказаны дорожные полицейские, замерившие скорость на "глаз"

Они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Командир и инспектор дорожно-патрульной полиции ВКО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за то, что умышленно отключили видеорегистратор и на "глаз" зафиксировали превышение скоростного режима водителем автомобиля с российскими госномерами, сообщает Zakon.kz.

О понесенном полицейскими наказании сообщил министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев на своей блог-платформе. А информацию о допущенном нарушении довел до главы МВД общественник Жан Ботанов.

- Сотрудник полиции (автор указал фамилию) произвел необоснованную остановку транспортного средства с российскими госномерами, чем спровоцировал конфликтную ситуацию. Основанием для проверки документов было якобы превышение скорости, выявленного на глаз (…) Подобное отношение к иностранным гражданам подрывает имидж не только правоохранительной системы, но и Казахстана в целом, - обратился к министру Жан Ботанов.

Проверив приведенные доводы, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев признал нарушение своих подчиненных.

- Управлением местной полицейской службы департамента полиции Восточно-Казахстанской области проведена проверка, по результатам которой за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей сотрудник патрульной полиции, а также непосредственный его командир привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, с личным составом патрульной полиции департамента полиции Восточно-Казахстанской области дополнительно проведена разъяснительная работа по недопущению нарушений этических норм, а также вежливому и внимательному обращению с гражданами. Благодарим за активную гражданскую позицию, - ответил министр внутренних дел.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!