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Казахстанские юниоры успешно выступили на Кубке Азии по спортивной гимнастике

Несколько золотых медалей за два дня.

Фото : Olympic.kz14 июня 2019, 18:00

С 9 по 16 июня Улан-Батор (Монголия) принимает первый Кубок Азии среди юниоров по спортивной гимнастике. Вчера, 13 июня, мужской казахстанской команде удалось завоевать золотую медаль. Вслед за этим успехом наши спортсмены поднялись на первую ступень пьедестала и в индивидуальном зачете, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В упражнениях на кольцах победу одержал Олег Чубенко. Также первым место отметился и Роман Маменов, победивший в упражнениях на брусьях.

В свою очередь Эмиль Ахмеджанов оказался сильнее всех соперников на перекладине. Чубенко записал на свой счет и второе место в упражнениях на коне. Асан Салимов замкнул тройку лучших в опорном прыжке.

В этом же зале с 16 по 23 состоится восьмой чемпионат Азии по спортивной гимнастике среди взрослых.


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