Опубликован отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Документ опубликован на сайте МАК.
Фото : Следственный комитет РФ14 июня 2019, 18:07
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, сообщает Zakon.kz.
Документ опубликован на сайте МАК.
- Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен", - говорится в документе.
После попадания молнии у лайнера отключился автопилот и была нарушена связь.
5 мая выполнявший рейс Москва — Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находящихся на борту.
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