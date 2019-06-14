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Опубликован отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Документ опубликован на сайте МАК.

Фото : Следственный комитет РФ14 июня 2019, 18:07

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, сообщает Zakon.kz.

Документ опубликован на сайте МАК.

- Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен", - говорится в документе.

После попадания молнии у лайнера отключился автопилот и была нарушена связь.

5 мая выполнявший рейс Москва — Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находящихся на борту.


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