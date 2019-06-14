Сахарный завод в Павлодаре планируют сдать в 2022 году

Согласно разрабатываемому технико-экономическому обоснованию, новый завод появится неподалеку от Аксу.

Проектируемое предприятие с переработкой в 6 тысяч тонн сахарной свеклы в сутки станет самым мощным сахарным заводом в Казахстане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как сообщили агентству в пресс-службе акима области, об этом на встрече с главой региона Булатом Бакауовым рассказали представители группы компаний BMA, разрабатывающей технико-экономическое обоснование проекта. На сегодняшний день в Казахстане работает четыре сахарных завода. Мощность переработки самого крупного из них составляет 3 тысячи тонн сахарной свеклы в сутки. Но даже при этом отечественные предприятия не производят столько сахара, сколько его необходимо.

По подсчетам специалистов, ежегодное потребление сахара в Казахстане составляет около 500-600 тысяч тонн, тогда как казахстанские заводы производят всего 20-30 % от этого объема. - В позапрошлом и прошлом годах белый сахар в Казахстан импортировали из Российской Федерации, - отметил Федор Семенов, и. о. гендиректора компании BMA Russland, дочерней компании мирового лидера сахарной промышленности BMA. – И здесь, конечно, необходимо защитить интересы местных производителей и обеспечить государство стратегической продукцией. Проектируемый завод однозначно будет лидером отрасли в Казахстане, станет самым мощным сахарным заводом и покроет дефицит страны в сахаре в размере 100-110 тысяч тонн ежегодно.

Согласно разрабатываемому технико-экономическому обоснованию, новый завод появится неподалеку от Аксу. Планируемое количество рабочих мест – 300-350 в сезон и 120-140 в несезонный период. Общая площадь предприятия с учетом необходимости размещения полей фильтрации и пруда-накопителя составит 140-150 гектаров. - Оценочный срок проектирования составит 12 месяцев, а срок поставки оборудования, строительно-монтажных работ и пусконаладки – два года, - отметил Федор Семенов. – По плану запуск предприятия намечен на сентябрь 2022 года.

Как отметили разработчики, областным властям уже сегодня нужно задуматься о сырье для нового предприятия. Глава региона пообещал, что к моменту запуска завода этот вопрос будет решен. - Уже сегодня десять наших крестьянских хозяйств экспериментально посеяли свеклу, они должны обеспечить завод необходимым объемом сырья, - сказал Булат Бакауов. – В будущем мы намерены создать сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые станут работать с заводом напрямую.

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