Липовые "наблюдатели" попытались дискредитировать результаты выборов

Они путаются в данных, постоянно указывая разнящиеся цифры и события.

Спустя почти неделю после подведения итогов голосования и оценки международных экспертов появились наблюдатели, которые пытаются дискредитировать результаты выборов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-центре Казахстанского международного бюро по правам человека вдруг обнаружилась группа независимых наблюдателей, во всяком случае так они представляются. Надо сказать, что статуса официального наблюдателя на прошедших выборах не все смогли подтвердить.

Главное, что они пытаются донести до общественности это свое нестройное несогласие: путаются в данных, постоянно указывая разнящиеся цифры и события. Так, к примеру наблюдатель Серик Абишев утверждает, что в Алматы 444 избирательных участка, на которых за кандидата Косанова якобы проголосовало 48 процентов избирателей.

Руководитель штаба гражданской платформы "Аманат" Казбек Шайх неоднократно поправлял спикера, заявляя, что в Алматы официально было 554 участка и за кандидата Амиржана Косанова по ранее опубликованным данным того же Серика Абишева проголосовало 38 процентов.

- Если эти представители общественности говорят о демократии, то они должны быть по крайней мере последовательными в изложении своих мыслей и позиции, - считает Казбек Шайх. – Мне пришел пресс-анонс, в котором говорилось о некоем собрании наблюдателей. Когда я пришел в назначенное время и место, оказалось нас там не ждали. Участники этого собрания, постоянно говоря о плюрализме мнений, категорически не желали слушать других участников процесса, не отвечали на вопросы, а просто пытались "закричать" нас и, в конце концов, выгнали из зала наших представителей. В результате все опять свелось к обсуждению этого одиозного видео про ручку с исчезающими чернилами. Это видео изначально было неправильно снято наблюдателями. Профессионально подготовленный наблюдатель должен был зафиксировать, как избиратель заходит в кабинку для голосования, берет ручку пишет ею, и зафиксировать эффект исчезновения чернил. Нам же показывают какой-то неловкий фокус. По поводу видео о вбросах бюллетеней то оно вообще не понятно, где и как происходит и за какого кандидата, в конце концов осуществляется вброс.

О нарушении закона сказал и независимый наблюдатель гражданской платформы "Аманат" Александр Белянов.

- Эти люди сами нарушают закон, - утверждает спикер. – В таком маленьком помещении собрали такое количество журналистов, блогеров, общественников, которым становилось дурно в духоте. Нам пришла рассылка о готовящемся собрании наблюдателей, мы пришли в надежде на обмен мнениями, а в результате нас попросили удалиться. Я стал возмущаться, а меня даже не вывели, а буквально вынесли из этого помещения. Да и вообще, кто такие эти независимые наблюдатели? Нас, к примеру, избирали общественные организации, а они, к примеру Серик Абишев представился руководителем штаба Косанова, который тут же признался, что с этого поста он ушел еще до выборов, другой наблюдатель, решил представиться "просто гражданином".

После того, как представителей "Аманат" изгнали из зала, инициаторы собрания принялись наговаривать на общественную организацию, которая охватила своим наблюдением все участки страны во время выборов. Вопрос о легитимности самих инициаторов собрания, о достоверности информации, которой они якобы обладают так и остался открытым. Кстати, за дачу ложной информации законами Казахстана предусмотрена уголовная ответственность.

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