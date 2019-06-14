200 североказахстанских врачей пройдут зарубежное обучение

За безупречный труд и вклад в развитие здравоохранения СКО почетные грамоты, благодарности акима области, а также ведомственные награды получили ряд работников отрасли региона.

Традиционно в третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. Накануне этого дня медиков СКО поздравил глава региона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

В своем выступлении Кумар Аксакалов отметил неоценимый вклад врачей в развитие отрасли. Аким области подчеркнул, ежегодно увеличивается финансирование сферы здравоохранения, за пять лет он вырос на 55%. В этом году в два раза выросла сумма на приобретение медицинского оборудования по сравнению с прошлыми годами. По поручению Главы Государства Касым-Жомарта Токаева с 1 июня увеличены на 30% заработные платы всех медсестер с низким доходом и младшего медицинского персонала. Масштабные преобразования запланированы и на ближайшее будущее. В их числе - приобретение новой техники, современного оборудования, ремонт 14 лечебных учреждений.

- Для того, чтобы работать эффективно, нужно улучшать материально-техническое обеспечение наших больниц, увеличивать финансирование. Мы приобретаем в сентябре новые МРТ и ангиограф. В июне придет компьютерный томограф, цифровой маммограф получим. Увеличивается объем финансирования на покупку оборудования в селах. В этом году в районы поступит 25 единиц на 700 млн. тенге, - отметил Кумар Аксакалов.

Аким области поделился приятной новостью с медицинсками работниками. Накануне с участием премьер-министра РК Аскара Мамина состоялось торжественное церемония, где аким СКО и председатель правления турецкой компании "YDA Holding" Арслан Хусейн подписали меморандум о строительстве современной многопрофильной больницы в Петропавловске. Это будет самый масштабный проект в сфере здравоохранения СКО.

- В сентябре в Петропавловске начнется строительство новой многопрофильной больницы. Мы целый год шли к реализации данного проекта. Это масштабный проект, который реализуется с помощью турецкой компании. За два года больница будет построена. Жителям СКО никуда не надо будет выезжать на лечение. Медпомощь будут получать не только жители нашего региона, но и приграничных областей РК и РФ. Открытие больницы позволит оказывать качественные медицинские услуги с внедрением передовых технологий. Лучшие врачи будут работать на самом современном оборудовании. Поэтому, для повышения квалификации со следующего года 200 врачей пройдут зарубежное обучение, - отметил аким СКО.

За безупречный труд и вклад в развитие здравоохранения СКО почетные грамоты, благодарности акима области, а также ведомственные награды получили ряд работников отрасли региона. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов здравоохранения, а также семейных династий медицинских работников.

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