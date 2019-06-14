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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Душанбе

Глава государства примет участие в пленарном заседании V саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Фото : Радио Азаттык14 июня 2019, 18:35

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства примет участие в пленарном заседании V саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и проведет ряд двусторонних встреч.


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