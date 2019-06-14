Касым-Жомарт Токаев прибыл в Душанбе
Глава государства примет участие в пленарном заседании V саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Фото : Радио Азаттык14 июня 2019, 18:35
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Душанбе для участия в саммите СВМДА, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства примет участие в пленарном заседании V саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и проведет ряд двусторонних встреч.
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