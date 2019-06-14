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Театр им. Махамбета Утемисова проверят на доступность для людей с ограниченными возможностями

Проверка будет проведена по просьбе жителей региона.

Фото : УВП Атырау14 июня 2019, 18:42

Академический Казахский драматический театр имени Махамбета не оборудован пандусами. На это пожаловались люди с ограниченными возможностями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Атырауской области.

Обратили на это внимание и в областном акимате, куда обратились жители региона.

По словам руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Атырауской области Гульнар Мендигариевой, по инициативе первого заместителя акима региона Серика Шапкенова по данному факту будет проведена проверка.

– Было принято заявление от жительницы города Атырау Гульназ Космурзиевой. В ближайшее время будет проведена внеплановая проверка. Об ее итогах и принятых рекомендациях будет сообщено дополнительно, – сказал Гульнар Мендигариева.

Отметим, что в 2019 году в драматическом театре был завершен капитальный ремонт. Однако в план реконструкции не были включены работы по созданию условия для людей с ограниченными возможностями. Этот факт возмутил первого заместителя акима области Серика Шапкенова, который дал поручение провести проверку в театре и привлечь к ответственности должностных лиц, созвать комиссию и решить этот вопрос в максимально быстрые сроки.


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