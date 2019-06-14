В Казахстане готовят иски к некоторым блогерам, освещавшим выборы

Речь идет как об анонимных телеграмм-каналах, так и о конкретных персоналиях среди блогеров.

В Казахстане готовят иски к хозяевам телеграмм-каналов, различным блогерам и так называемым лидерам общественного мнения, активно выступающим в сетях, сообщает Telegram-канал @strogiiagashka.

По сведениям из проверенных источников, близких к Администрации Президента РК, в ближайшее время, профильные министерства, а также правоохранительные органы Казахстана предоставят руководству страны итоговые данные расследований о нарушении казахстанского законодательства со стороны авторов ряда телеграмм-каналов и блогеров, так или иначе освещавших президентскую кампанию. Собеседники издания в силовых органах не подтвердили, но и не опровергли данную информацию, сославшись на тайну следствия. Наши корреспонденты разбирались в ситуации.

Насколько можно судить со слов источников, речь идет как об анонимных телеграмм-каналах, так и о конкретных персоналиях среди блогеров — большая часть из названных ресурсов до определенного момента считались "провластными" и имели доступ к оперативной информации администрации президента. Мало того, эти ресурсы и блогеры, по некоторым данным, получили немалые суммы наличными, на "правильное" освещение выборной кампании. Однако "в какой-то момент блогеры перестали освещать ход кампании и сосредоточились на призывах к гражданам осуществлять незаконные действия, не согласованные со своими кураторами, утверждают источники. Они же называют некоторые имена — по данным собеседников из АП, вопросы у правоохранительных органов есть, например, к политологу Ерболу Едилову.

Канал, который предположительно ведет Едилов, специализируется на информировании кадровых решений и днях рождения государственных деятелей. Также политолог публикует фотографии и ролики с заседаний и важных государственных мероприятий. Удивляет поразительная осведомленность господина Едилова обо всем, что происходит в верхних эшелонах власти, а его прогнозы о кадровых перестановках, как правило точны. Однако в последних постах в телеграмм-канале Yedilov online действительно можно при желании усмотреть призывы к неповиновению и нехарактерные в рамках тематического наполнения блога видеоролики с кадрами беспорядков в Нур-Султане и Алматы.

- Но сейчас не время для сна. Можно проспать интересные события. Но еще лучше — участвовать в них — как полноправный гражданин, как представитель народа, которому принадлежит власть, согласно Конституции Республики Казахстан, — пишет Едилов в одном из своих последних постов от 11 июня 2019 года.

Едилов вещает примерно для 40 тысяч подписанных на его канал, то есть имеет аудиторию действительно сопоставимую с ежедневной аудиторией ряда СМИ.

Отдельного внимания наших источников, удостоился телеграмм-канал "Страшный жуз" (объединяет около 10 тысяч участников). По их словам, целый ряд постов от авторов этого анонимного канала попадает под действие статьи о разжигании социальной и иной розни, также авторов можно заподозрить в распространении заведомо недостоверной информации. В частности, канал сообщал, что с 9 июня было задержано примерно 5 тысяч человек. "Такой объем задержанных даже негде размещать. Людей вывозили за черту города. Так произошло в Нур-Султане и Алматы". В другом посте, от 11 июня, авторы телеграмм-канала прямо обвиняют акима Алматы Бауыржана Байбека в фальсификациях итогов голосования в мегаполисе и называют виновным в городских беспорядках.

При этом любопытно, что источники нашей редакции напрямую связывают изменение полюса ведения информационной кампании, - с борьбой внутри элиты в новой администрации Президента РК. В частности, о политологе Едилове известно, что он вхож в круги, близкие к Акорде и материалы своего блога очень часто основывает на информации для внутреннего пользования либо слухах, характерных для этой части чиновников. Еще интереснее принадлежность телеграмм-канала "Страшный жуз" — по некоторым данным, существует он на деньги казахстанских чиновников, однако контент-редакция базируется за пределами страны. Также можно назвать еще ряд телеграмм каналов, к примеру - "Нехабар", деятельность которых также внимательно изучается правоохранительными органами. Также, по предоставленной в редакцию информации, также внимательно рассматриваются высказывания и посты региональных блогеров и общественных деятелей, на предмет соответствия законодательству.

Источники редакции в Администрации Президента утверждают, что в настоящий момент ведутся интенсивные консультации с Верховным судом и по каждому из эпизодов готовится жесткая реакция правоохранительных органов. По данным источников, в АП, имеются все скрин шоты и другая документация, способная подтвердить, противоправные действия части телеграмм каналов и блогеров. Более того, в настоящий момент рассматривается правоприменительная практика России — опыт соседнего государства по искам к блогерам. В частности, следственные органы интересуются юридической практикой, которая была применена по результатам "Болотных" выступлений в Москве (акции неповиновения и беспорядки на одноименной площади в России в декабря 2011 года, собравший по некоторым данным, до 150 тысяч участников).

В правоохранительных органах, данную информацию отказались комментировать, но и не опровергли полностью, сославшись на условиях анонимности и на тайну следствия.

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