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Токаев представил ряд инициатив на саммите ШОС

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

Фото : Twitter14 июня 2019, 19:58

На саммите ШОС президент Казахстана представил ряд инициатив по укреплению доверия, диалога и взаимодействия в целях обеспечения безопасности, сообщает Zakon.kz.

- Трансформация системы международных отношений диктует выработку новых, четких принципов деятельности многосторонних объединений, - считает Касым-Жомарт Токаев.


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