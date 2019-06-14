Токаев представил ряд инициатив на саммите ШОС

Об этом глава государства написал в своем Twitter.

На саммите ШОС президент Казахстана представил ряд инициатив по укреплению доверия, диалога и взаимодействия в целях обеспечения безопасности, сообщает Zakon.kz.

На саммите ШОС представил ряд инициатив по укреплению доверия, диалога и взаимодействия в целях обеспечения безопасности. Трансформация системы международных отношений диктует выработку новых, четких принципов деятельности многосторонних объединений. pic.twitter.com/D3T8G2vR4Y — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 14 июня 2019 г.

- Трансформация системы международных отношений диктует выработку новых, четких принципов деятельности многосторонних объединений, - считает Касым-Жомарт Токаев.

Весьма насущными остаются вопросы обеспечения безопасности в регионе. Терроризм активно использует глобальную сеть, что требует принятия мер по обеспечению кибербезопасности. Предложил создать Центр ШОС по информационной безопасности. pic.twitter.com/45CmXRnTt0 — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 14 июня 2019 г.

В условиях глобальной напряженности и региональных конфликтов необходимо оказывать содействие разрешению кризисов. Казахстан поддерживает усилия руководства Афганистана по продвижению внутриафганского политического диалога и стабилизации ситуации. pic.twitter.com/w51EcufQiJ — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 14 июня 2019 г.

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