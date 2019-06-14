Турция ответит США в случае санкций из-за С-400

Турция решительно настроена в вопросе приобретения С-400.

Анкара собирается предпринять зеркальные меры в отношении Вашингтона в случае введения санкций из-за покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с редакторами Анатолийского агентства, передает ТАСС.

- Если США начнут предпринимать негативные меры, то и у нас есть ответные шаги. Америка приняла ряд решений, мы не намерены оставаться беззвучными. Если к нам будет негативное отношение, то мы выступим с аналогичным ответом, - подчеркнул министр.

Турция решительно настроена в вопросе приобретения С-400 и не намерена от них отказываться, заявил Чавушоглу.

- По теме С-400 мы настроены решительно и отступать не намерены. Нам нужно было удовлетворить свою потребность в подобных системах, и мы это сделали с Россией, - подчеркнул он.

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