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Казахстанские ватерполисты поборются за олимпийскую лицензию на турнире в Сербии

Мужская команда Казахстана по водному поло прошли в суперфинал по результатам Интерконтинентального турнира (Мировая лига).

Фото : olympic.kz14 июня 2019, 20:50

Мужская команда Казахстана по водному поло примет участие в суперфинале Мировой лиги, который пройдет с 18 по 23 июня в Белграде (Сербия), сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В суперфинал отбираются четыре команды из межконтинентального Кубка и четыре команды из Европы. Казахстанские ватерполисты в суперфинал прошли по результатам Интерконтинентального турнира (Мировая лига).

Участники предстоящего турнира (восемь команд) разделены на две группы. В квартете А выступят Япония, Венгрия, Канада, Испания. Группа В представлена Австралией, Хорватия, Сербией и Казахстаном. Победитель мировой лиги получит путевку на Олимпийские игры.


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