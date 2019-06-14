В Западно-Казахстанской области поздравили медицинских работников с профессиональным праздником

В честь профессионального праздника ряд медицинских работников был отмечен благодарственными письмами и почетными грамотами от министра здравоохранения РК и акима ЗКО.

В регионе трудятся около 1800 врачей и более 6 тысяч сотрудников среднего звена. По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева с 1 июня текущего года на 30% повышена заработная плата работникам бюджетной сферы, в том числе, медицинским работникам, сообщает Zakon.kz.

14 июня аким области Гали Искалиев поздравил медицинскую общественность с профессиональным праздником и выразил искренние пожелания всем работникам сферы здравоохранения.





– Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем медицинского работника и выражаю благодарность за самоотверженный труд! Во все времена ваша благородная профессия заслуженно пользуется особым уважением и почетом в обществе. С честью выполняя свой профессиональный и человеческий долг, вы сохраняете людям самое дорогое - здоровье и жизнь. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, стабильности и мирного неба, - поздравил медработников аким ЗКО.





В своей поздравительной речи аким области также остановился на достижениях в сфере здравоохранения региона.





- Здоровье нации – это одно из приоритетных направлений государства. Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда подчеркивает, что "здоровая нация - это здоровое государство. Только здоровая нация может называться конкурентоспособной". Для этого медучреждения области оснащаются современным высокотехнологичным оборудованием, внедряются новые методы диагностики и лечения. Уделяется большое внимание строительству и ремонту медучреждений. В прошлом году провели капитальный ремонт 21-го объекта здравоохранения, в текущем году еще в 18-ти объектах будет проведен капитальный ремонт. В целом же, за последние три года введены в эксплуатацию шесть новых объектов, капитально отремонтированы 44 объекта, закуплено порядка четрех тысяч единиц техники. Активно привлекаем молодых специалисты в нашу область. В прошлом году к нам прибыли 64 молодых врача, из них 32 врача работают сейчас в районах. В этом году порядка 150 новых молодых врачей приедут в регион. Нами также выделены гранты на обучение 20-ти магистрантов и 28-ми резидентов. Это хороший социальный лифт для молодежи, - отметил Гали Искалиев.





В регионе успешно реализуются проекты в медицине по линии государственно-частного партнерства. Так, приобретен магнитно-резонансный томограф, построена врачебная амбулатория в селе Акшат Шынгырлауского района. В планах - приобретение ангиографа, компьютерного томографа, открытие инсультного центра в Акжаикском районе и т.д. Также в сфере здравоохранения активно внедряется цифровизация, благодаря чему все медучреждения области перешли на безбумажный документооборот. В поликлиниках введены электронные амбулаторные карты пациентов, функционирует система "Электронная очередь", на базе областной больницы внедрена система Emergency room и триаж-система, запущено многофункциональное мобильное приложение K-vrachu.kz.





– Поздравляю коллег с праздником, желаю только успехов в работе, крепкого здоровья и профессионального роста. Вся моя жизнь связана с медициной. Я проработал в сфере здравоохранения более 60 лет, свыше 20 лет – главным врачом в сельских больницах, был первым главным врачом в санатории "Акжайык". И сейчас продолжаю работать, несмотря на возраст, верный Клятве Гиппократа – лечить людей, беречь их здоровье. Рад, что и мой сын когда-то тоже выбрал профессию врача. Сегодня государство оказывает огромную поддержку медицинской сфере, поэтому, я считаю, у молодых специалистов есть большие возможности развивать свое профессиональное мастерство. Наш труд тяжел, но благодарность излеченных пациентов всегда дает силы и стимул работать дальше, – признался ветеран труда Марат Акашаев.





В честь профессионального праздника ряд медицинских работников был отмечен благодарственными письмами и почетными грамотами от министра здравоохранения РК и акима ЗКО, а также лучшим работникам вручены нагрудные знаки "Еңбек ардагері", "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін", "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау ісінің үздігі" за вклад в медицину и успехи в работе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!