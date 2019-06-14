В Восточном Казахстане наградили лучших работников здравоохранения

В последние годы в здравоохранении ВКО произошли масштабные преобразования.

Ежедневно, ежечасно они спасают наши жизни и борются за самую хрупкую ценность, что у нас есть – здоровье. Многие называют их "ангелами в белых халатах", они же из скромности отмахиваются от этой высокой оценки. И в канун своего профессионального праздника эти люди получили заслуженные награды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В преддверии Дня медицинского работника в Усть-Каменогорске состоялось чествование представителей здравоохранения области. В ходе торжественного мероприятия десятки сотрудников этой сферы получили Почетные грамоты акима ВКО, ключи от новых квартир, денежные и жилищные сертификаты, благодарственные письма, роскошные букеты и море благодарных слов.

Поздравляя врачей с профессиональным праздником, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов отметил, что День медицинского работника – это день оценки ответственного труда тех, кто стоит круглосуточно на страже здоровья людей, профессиональный праздник представителей самой гуманной профессии.

– Врач – это призвание, а медицина поистине есть самое благородное из всех искусств. Вы, уважаемые работники здравоохранения, сопровождаете человека на протяжении всей его жизни, вселяете в него веру. Во благо спасения здоровья и жизни других людей нередко жертвуете очень многим, неуклонно следуя принципам сострадания и милосердия. Спасибо вам за это, дорогие друзья. Мы со своей стороны будем многое делать, чтобы наша медицина стала сильной и эффективной, – обратился к людям в белых халатах Даниал Ахметов.

Он также подчеркнул, что в ВКО есть немало прекрасных специалистов, трудолюбивых и ответственных профессионалов, которые осваивают новые технологии, инновационные методы диагностики и лечения. Лучшие из них сегодня были отмечены различными наградами. Так, в честь профессионального праздника получили ключи от новых квартир десять работников больниц региона.

Почетные грамоты и денежные сертификаты сегодня вручили лучшим санитарам, фельдшерам, медсестрам, практикующим докторам, главным врачам больниц городов и районов области, водители службы скорой помощи – все, кто вносит свою лепту в дело сохранения здоровья населения.

Впервые в этом году медикам вручили не только денежные, но и жилищные сертификаты от профсоюза работников здравоохранения "Сенім".

Кроме того, в номинации "За значительный вклад в развитие здравоохранения области" отмечен заведующий хирургическим отделением БСМП г. Семея Дюсен Тажибаев. За внедрение новых технологий в диагностике и лечении больных – Мухтар Корабаев, заведующий рентген-эндоваскулярной лаборатории ВК ОСМЦ. Лучшей бригадой скорой помощи стала бригада № 31 из Семея. В номинации "Уникальная операция" отмечена оперативная бригада областной больницы, неоднократно становившаяся призером республиканских конкурсов профессионального мастерства. Победы в номинации "За верность профессии" удостоились участковые медсестры села Асубулак Уланского района – Гульдария Нурахметова и Нургайни Сапаргалиева. Лучшей пациентоориентированной организацией признан ВКО реабилитационный центр. "За совершенное чудо" награду получила заведующая отделением микрохирургии глаза Аэлита Байбосынова, спасшая зрение и здоровье новорожденным близнецам – Адине и Амине.

Лучшей медицинской организацией сельского здравоохранения признана ЦРБ Аягозского района. Звания "Эффективный менеджер" удостоены главный врач ВКО областной больницы Жаик Жумаханов и главврач врачебной амбулатории № 17 города Семея Владимир Ли. Лидером цифровизации стала городская больница № 4 города Усть-Каменогорска.

Стоит отметить, что в последние годы в здравоохранении ВКО произошли стремительные и масштабные преобразования. Благодаря особому вниманию региональных властей к сфере медицины, колоссальным денежным вливаниям, направленным на приобретение современного оборудования мирового стандарта, усовершенствование и внедрение высокотехнологичных методов лечения больных, переобучение в зарубежных клиниках медиков старшего и среднего звена произошел колоссальный прорыв в здравоохранении Восточного Казахстана.

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