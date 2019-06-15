Перепутала газ и тормоз – девушка сбила регулировщика на перекрестке в Алматы

Пострадавшего увезли в больницу.

Девушка сбила сотрудника дорожной полиции на перекрестке улиц Толе би и Утеген батыра, сообщает Sputnik Казахстан.

Со слов очевидцев, автомобиль Hyundai Sonata двигался в северном направлении по улице Утеген батыра. Регулировщик остановил транспортный поток, но вместо того, чтобы последовать требованию полицейского, девушка, сидевшая за рулем, нажала на педаль газа. Автомобиль на полном ходу врезался в сотрудника дорожной полиции.

Пострадавшего увезли в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств ДТП.

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