Перепутала газ и тормоз – девушка сбила регулировщика на перекрестке в Алматы
Пострадавшего увезли в больницу.
Фото : Volkswagen - Dewiki15 июня 2019, 01:13
Девушка сбила сотрудника дорожной полиции на перекрестке улиц Толе би и Утеген батыра, сообщает Sputnik Казахстан.
Со слов очевидцев, автомобиль Hyundai Sonata двигался в северном направлении по улице Утеген батыра. Регулировщик остановил транспортный поток, но вместо того, чтобы последовать требованию полицейского, девушка, сидевшая за рулем, нажала на педаль газа. Автомобиль на полном ходу врезался в сотрудника дорожной полиции.
Пострадавшего увезли в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств ДТП.
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