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В столице стартовал международный турнир по каратэ Kazakhstan open

Активное участие в турнире принимают зарубежные гости.

Фото : Olympic.kz15 июня 2019, 01:58

14 июня, в Нур-Султане стартовал VI Открытый международный турнир по каратэ (WKF) Kazakhstan open, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В церемонии открытия приняли участие вице- министр Министерства культуры и спорта Ельдос Рамазанов, председатель Комитета по делам физической культуры и спорта МКС РК Серик Сапиев и директор Дирекции спорта НОК РК Елсияр Канагатов, а также генеральный секретарь Всемирной федерации каратэ (WKF) Тошихиса Нагура.

Активное участие в турнире принимают зарубежные гости, входящие в судейскую коллегию WKF: главный судья Жавьер Эскаланте, главный судья Азиатской федерации каратэ (AKF) Мансур Альсултан, главный судья Европейской федерации каратэ Алоиз Вейсбек и судьи WKF. Они выступили в качестве рефери в соревнованиях, которые прошли сегодня среди юных спортсменов. По окончании поединков состоялась церемония награждения победителей и призеров первого дня турнира.

В первый день были разыграны 20 комплектов медалей в двух возрастных категориях: 10-11 лет и 12-13 лет.


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