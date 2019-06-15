Фото с обнимающим флаг Трампом ужаснули пользователей Сети

Отношение Трампа к государственному символу вызвало критику у пользователей соцсети.

Президент США Дональд Трамп обнял американский флаг в ходе празднования Дня флага и навлек на себя гнев пользователей соцсетей. Соответствующую фотографию в Twitter 14 июня опубликовал Белый Дом, передает Lenta.ru.

Отмечается, что кадр был сделан год назад. Тогда американский лидер завершил выступление, после чего расхаживал по сцене и на некоторое время обнял американский флаг, с улыбкой глядя в зал. Видеозапись этого момента активно разошлась по соцсетям.

Отношение Трампа к государственному символу вызвало критику у пользователей соцсети.

- Эта фотография усиливает отвращение большинства ветеранов войны и военнослужащих, когда они видят, что вы относитесь к нашему флагу с таким неуважением. Флаг нельзя обнимать, как какую-нибудь порнозвезду. Отвратительно, - написал один из пользователей.

- Мой муж и мои сыновья рисковали своей жизнью в зонах военных действий под этим флагом. Пожалуйста, удалите эту позорную неуважительную фотографию, - поддержала его другая комментаторша.

Другие юзеры не поверили, что кадр был опубликован на официальном аккаунте Белого Дома, а затем размещен на странице главы государства.

- Пришлось проверить, чтобы убедиться, что это не сатирический аккаунт, - удивился блогер.

В один день с государственным праздником американский лидер отпраздновал 73-й день рождения.

В июле 2018-го Трамп призвал дисквалифицировать игроков Национальной футбольной лиги (НФЛ, американский футбол) за неуважительное отношение к американской символике. Речь идет об акции протеста во время исполнения национального гимна. Игроки становятся на одно колено, таким образом привлекая внимание к проблемам чернокожего населения в США, хотя традиционно гимн слушают, положив руку на сердце.

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