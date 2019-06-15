В каких водоемах Алматы разрешено купаться

Необходимо соблюдать элементарные правила безопасности на воде

В Алматы определено четыре места, где можно купаться, передает Казинформ.

- На территории Алматы определено 4 разрешенных места для купания: восточная часть озера Сайран 200 метров в южном направлении от улицы Толи би; западная часть озера Сайран 300 метров в южном направлении от улицы Толи би до пирса; зона отдыха вдоль БАК им. Д. Кунаева "Роща баума", а также зона отдыха "Гульдер". Остальные водоемы и горные реки (к примеру, Есентай, малая Алматинка) расположенные на территории города Алматы запрещены для купания и считаются не безопасными", - сообщили в ДЧС Алматы.

Также в ДЧС отметили, что для того чтобы обезопасить себя от несчастных случаев отдыхая вблизи водоемов необходимо соблюдать элементарные правила безопасности на воде:

- купаться только на оборудованных пляжах и в других отведенных для купания местах, где есть официальное разрешение и спасательная служба;

- не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;

- во время купания в компании не теряйте друг друга из вида; - не заплывайте далеко от берега, а также за знаки ограждения(буи);

- не оставляйте детей без присмотра взрослых; не купайтесь в ночное время и в нетрезвом состоянии.

- Если видишь тонущего человека необходимо громко позвать на помощь "Человек тонет!!!!", а также вызвать спасателей и скорую помощь. Самостоятельно подплывать к тонущему человеку запрещается, так как в панике он может потянуть вас в след за собой. Подплывать к утопающему необходимо вдвоем или втроем, если тонущий не контролирует свои действия подплывать к нему необходимо сзади, после чего схватив его за голову, под руки или за волосы отплыть с ним к берегу. Транспортировать пострадавшего надо так, чтобы его дыхательные пути находились над водой, - отметили в ДЧС.

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