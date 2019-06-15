Международный фестиваль спорта и искусства начался в ВКО

Уже седьмой год в рамках фестиваля проводится Международный турнир Гран-при по казакша курес.

Трехдневный международный фестиваль "Тұғыры биік Тарбағатай" на родине известного целителя Ыргызбая Досханаұлы собрал спортсменов и поэтов-импровизаторов из разных уголков мира, сообщает Zakon.kz.

14 июня аким ВКО Даниал Ахметов посетил Тарбагатайский район и встретился с аксакалами. Там же в рамках фестиваля прошел третий областной форум старейшин. Около 50 аксакалов с каждого района и города Восточного Казаxстана обсудили вопросы патриотического воспитания молодёжи, передачи жизненного опыта, сохранения традиций казахского народа.

Примечательно, что уже седьмой год в рамках фестиваля проводится Международный турнир Гран-при по казакша курес. В этом году показать свои силы приехали спортсмены из 30 стран мира. В первый день борцов ожидало взвешивание и жеребьевка. Уже сегодня они сойдутся в боях в трех весовых категориях: 70 кг, 80 кг, 80+ кг.

- На Международном Гран-при мы участвуем постоянно. В этот раз нашу страну представляют ТРИ спортсмена, все они чемпионы Узбекистана в весовых категориях 70 кг и 90 кг. Мы готовы бороться. Сегодняшний бой покажет, кто сильнее. Всем желаю удачи, - говорит представитель команды Узбекистана Шавкат Мирзакулов.

Глава региона подчеркнул, что соревнования по казакша курес должны выйти на уровень Всемирных игр кочевников.

Сегодня в селе Аксуат состоятся турниры по казахской борьбе 90 спортсменов из разных уголков мира. Впервые в соревнованиях примут участие борцы из Италии. Кроме того, в этот день пройдет уникальный турнир профессионального бокса, организованный в степи компанией "Qazaq promotion" и знаменитым боксером Канатом Исламом.

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