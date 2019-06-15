Дожди и грозы пройдут в Казахстане 15 июня

Погоду без осадков прогнозируют на западе и юге страны.

Неустойчивая погода с дождями и грозами сохраняется на большей части Казахстана, на западе и юге республики - погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на юге – пыльная буря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с, шквал, возможен град. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. В Павлодарской области местами ожидается туман, днем местами - усиление ветра 18 м/с, возможен град. В Акмолинской, Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-22 м/с, возможен град. Ночью в Атырауской, днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области порывы 23 м/с. В Туркестанской области местами ожидаются усилнение ветра 15-20, порывы 23 м/с с пыльной бурей, шквал, возможен град. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области порывы 25 м/с, шквал, возможен град. В Костанайской области утром и днем местами – туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 27°, частично облачно, гроза с дождем.

Погода в Нур-Султане днем 14°, облачно.

Прогноз погоды на 15 июня.

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