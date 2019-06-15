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Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров

Суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.

Фото : Pixabay15 июня 2019, 11:15

Французские миллиардеры не исполнили свои обещания о перечислении материальной помощи для восстановления разрушенного собора Парижской Богоматери, передает Lenta.ru.

В благотворительный фонд, созданный для сбора пожертвования на реконструкцию пострадавшего в пожаре национального памятника, не поступило ни цента, заявили представители деловых и церковных кругов.

Западный фасад - пожалуй, самый известный вид на Собор. Он разделен на три яруса, нижний представлен тремя стрельчатыми арками-порталами. Каждый имеет свое евангелическое название: портал Страшного суда с фигурой Иисуса Христа (центральный), портал Богоматери (левый) и портал Святой Анны (правый).

В то же время, отмечает представитель пресс-службы собора Анри Фино, опасения крупных инвесторов связаны с желанием знать, на что именно будут тратиться их деньги. France Info пишет, что они ждут планов реконструкции и только после этого будут переводить деньги в фонд.

В настоящий момент собрано девять процентов от обещанных пожертвований на реконструкцию. При этом 90 процентов денег поступили из США. "Американцы очень щедры к Нотр-Даму, и памятник очень любят в Америке", - резюмировал президент благотворительного фонда "Друзья Нотр-Дама" Мишель Пико.

В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро. До этого французская семья Арно, владеющая группой компаний Louis Vuitton Moet Hennessy, объявила о пожертвовании 200 миллионов евро на реставрацию собора Парижской Богоматери. Это в два раза превышает пожертвование французских бизнесменов Пино.


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