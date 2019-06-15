В Нур-Султане стартовал этап Кубка мира по триатлону

В составе сборной команды Казахстана Семен Пивоваров и Газиза Кумакбаева.

С 15 по 16 июня в Нур-Султане во второй раз пройдет этап Кубка мира по триатлону 2019 Nur-Sultan ITU Triathlon World Cup, передает Казинформ.

Старт проводится среди профессиональных атлетов, и проходит под эгидой Международного союза триатлона (ITU), объединяющеего 123 Национальных федераций мира.

Главными целями турнира являются развитие триатлона и популяризация здорового образа жизни в Казахстане, повышение уровня мастерства и квалификации казахстанских профессиональных атлетов, тренеров и судьей, а также выявление сильнейших атлетов.

Гонка атлетов категории Elite (профессионалы) на "стандартной" дистанции, намеченная на 15 июня, будет состоять из трёх этапов: 1500 метров (плавание) + 40 километров (вело) + 10 километров (бег). В соревнованиях примут участие 130 спортсменов из 37 стран мира.

В составе сборной команды Казахстана Семен Пивоваров и Газиза Кумакбаева.

16 июня состоится ІV этап Кубка "TEMIRADAM" по триатлону. На этом этапе национального турнира среди атлетов категории Age Group (любители) будут состязаться около 230 атлетов. Их гонка на "стандартной" дистанции тоже будет состоять из трех этапов: 1500 метров (плавание) + 40 километров (вело) + 10 километров (бег).

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