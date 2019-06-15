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Назначен заведующий Секретариатом Совбеза РК

Им стал Чокан Елшибеков

Фото : total.kz15 июня 2019, 11:54

Чокан Елшибеков стал заведующим Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай, передает Zakon.kz.

Ранее он занимал должность заместителя заведующего Секретариатом Совета Безопасности РК.


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