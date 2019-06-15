Назначен заведующий Секретариатом Совбеза РК
Им стал Чокан Елшибеков
Фото : total.kz15 июня 2019, 11:54
Чокан Елшибеков стал заведующим Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай, передает Zakon.kz.
Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Председателя Совета Безопасности Республики Казахстан Елшибеков Чокан Жанатович назначен заведующим Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан— Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) 15 июня 2019 г.
Ранее он занимал должность заместителя заведующего Секретариатом Совета Безопасности РК.
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