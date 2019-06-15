Казахстанские юристы выступили с заявлением об итогах выборов

Избирательная система действовала эффективно и прозрачно.

Республиканское общественное объединение "Юристы – за справедливые выборы" выступили с заявлением об итогах внеочередных президентских выборов, сообщает Zakon.kz.

Основная миссия объединения "Юристы – за справедливые выборы" – правовое просвещение в ходе выборов. Организация была создана в 2005 году, имеет опыт участия в рассмотрении правовых коллизий выборного процесса и включает в себя независимых юристов, представителей научного юридического сообщества, специализирующихся в различных отраслях права.

- На протяжении двух месяцев мы следили за избирательным процессом. Отвечали на вопросы граждан по выборному законодательству. Давали правовую оценку всем этапам. От момента объявления внеочередных выборов, выдвижения и регистрации кандидатов, проведения предвыборной агитации, соблюдения "Дня тишины" и голосования, - говорится в тексте заявления.

По оценке юристов, выборы Президента Казахстана прошли в соответствии с установленными конституционным законом процедурами. Участникам были созданы условия для открытой конкуренции. Все программные документы кандидатов были опубликованы и доступны.

Избирательная система действовала эффективно и прозрачно: регулярно обновлялись результаты явки, никто не препятствовал свободному волеизъявлению граждан. Во всех регионах были созданы возможности голосовать, при этом использовались возможности быстрого доступа к базам данным регистрации по месту жительства. Активно заработал институт казахстанских наблюдателей за выборами. Это свидетельствует о росте гражданской ответственности, осознанности и развитии новых демократических традиций.

В заявлении отмечается, что казахстанскими и международными наблюдателями выявлены факты нарушения избирательного законодательства. По всем этим фактам должны проводиться тщательные проверки и решения об ответственности правонарушителей приниматься в установленном законодательством порядке. Следует помнить при этом о презумпции невиновности, воздерживаясь от необоснованных обвинений членов избирательных комиссий или других лиц.

В период повышенного информационного обмена любая недостоверная и политизированная информация может привести к негативным последствиям. Любые обстоятельства необходимо рассматривать только в правовом поле, в соответствии с установленными процедурами.

Выборы – это не только правовой, но и политический процесс, в котором помимо правовых институтов есть в чистом виде политические, например: дебаты, действия политических партий, общественных объединений, их кандидатов. Многие политические процессы зависят от уровня правовой и политической культуры общества.

Вместе с тем законы в силу развития общественных отношений, появления новых институтов и технологического прогресса должны обновляться, и Парламенту предстоит еще их дорабатывать. Прошедшие выборы дают обширный материал для этого.

- В течение всего процесса подготовки к выборам мы неоднократно повторяли: это индивидуальное право и решение каждого человека – за кого он считает нужным проголосовать, как реализовать своё право на выбор. Многие воспользовались этим правом. Однако, в соответствии с законом, голосовать – это право, а не обязанность. И только проявляя гражданскую сознательность, мы реализуем конституционный принцип народовластия и соучастия в определении будущего страны, - отмечается в заявлении объединения.

Юристы выразили надежду на рост активности избирателей в будущем и повышение общей правовой грамотности.

- Мы также верим, что государственность и становление Казахстана как правового государства определяют не только выборы, но и наше каждодневное участие в жизни страны, укрепление правовых принципов в ежедневных простых ситуациях и жизни каждого из нас, - заключается в заявлении.

Президентские выборы прошли 9 июня. Явка на внеочередных выборах президента в Казахстане составила более 77%.

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