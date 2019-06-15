Телеграммы поздравления поступают в адрес Токаева

Президентские выборы прошли 9 июня.

Продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю избрания Касым-Жомарта Токаева Президентом Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в своем поздравительном послании пожелал Касым-Жомарту Токаеву успехов в работе и процветания Казахстану.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахаян также поздравил Главу государства и пожелал Казахстану благополучия и процветания.

- Надеюсь на дальнейшее развитие двусторонних отношений во благо наших народов и дружественных стран, - говорится в телеграмме.

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа отметил готовность совместной работы по укреплению многогранного сотрудничества для развития взаимовыгодных отношений между народами двух стран.

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммад аль-Исса поздравил Главу государства от имени всех мусульманских стран, входящих в организацию.

- Желаю неиссякаемых успехов в Вашей работе на благо отечества и международной деятельности, мира и согласия, развития и процветания, - пишет руководитель организации.

Султан Брунея Хассанал Болкиах приветствовал избрание Касым-Жомарта Токаева Президентом Казахстана и выразил готовность углублять двустороннее сотрудничество между нашими странами, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Алтынбек Мамаюсупов выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружеских взаимоотношений и сотрудничества парламентов тюркоязычных государств.

Поздравления в адрес Касым-Жомарта Токаева также направили Генеральный секретарь Организации Исламского сотрудничества Юсеф бен Ахмад аль-Осеймин, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая Мохаммад бен Рашид Аль Мактум, наследный принц, заместитель председателя Совета министров Королевства Саудовская Аравия, министр обороны Мухаммад бен Салман Абдулазиз Аль Сауд, наследный принц Абу Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мохаммад бен Заид Аль Нахаян, вице-премьер ОАЭ, министр по делам Президента Мансур бен Заид Аль Нахаян, Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева.

Президентские выборы прошли 9 июня, на которых победу одержал Касым-Жомарт Токаев с 70,96% голосов избирателей.

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