78 студентов получили возможность стажироваться в "Самрук – Казына"

В прошлом году, после стажировки в холдинге появилось 33 новых сотрудника. Все зависит от того, как студенты проявят себя в деле.

78 студентов казахстанских вузов получили возможность стажироваться в группе компаний Фонда национального благосостояния "Самрук – Казына". Уже сегодня молодые люди приступят к своей работе, передает корреспондент Zakon.kz.

В апреле "Самрук - Қазына" объявил о старте последнего этапа программы "Цифровое лето". Это трехмесячная стажировка для молодых IT-специалистов в группе компаний Фонда. Программа реализуется под эгидой проекта "Жас Самрук", направленного на поддержку и развитие молодежи Казахстана в рамках реализации Года молодежи.

По итогам стажировки, Фонд гарантирует трудоустройство лучших кандидатов по шести IT профилям: системный администратор, менеджер IT, IT бизнес аналитик, разработчик, сетевой администратор, сетевой инженер/аналитик/консультант по информационной безопасности. Распределение студентов по группам компаний напрямую зависит от специализации. Так, например, программисты могут попасть в КазПочту, потому как в "Самрук Казына" для них работы практически нет.

- Всего нам поступило более 12 тысяч анкет, из них мы отобрали 1500. А по итогам четырех отборочных этапов программы мы отобрали 78 человек. (…) Мы не говорим, что берем обязательство взять всех ребят к себе в холдинг, но мы даем им возможность посмотреть на нас, производство, определиться. Конечно, если их менторы, наставники будут в них заинтересованы и предложат работу, то это будет другая история. Главная задача проекта – дать ребятам возможность поработать, - сказал управляющий директор по цифровизации и трансформации АО "Самрук-Қазына" Даурен Керейбаев.

Он также добавил, что по итогам программы "Цифровое лето – 2018" в компании появилось 33 новых сотрудника.

Елдана Бахытжан - одна из тех, кто остался в группе компаний после стажировки. Обучалась в Назарбаев Университете, теперь работает менеджером управления программы "Цифровая трансформация" в "Самрук-Казына бизнес-сервис". Говорит, что каждый день стажировки был равен месяцу обучения в ВУЗе, а один семинар внутри программы она сравнила с целым семестром.

- Все было очень увлекательно. Но это зависит от настроя человека. Если ты хочешь учиться и узнавать что-то новое – это отличный шанс. Когда меня взяли на работу, я искала себя в компании, потому что меня не взяли в тот департамент, где я проходила стажировку. На данный момент, мне очень нравится, и хоть я являюсь официальным работником, у меня до сих пор есть ментор, который наставляет меня и ведет за собой.

К слову, в этом году стажировка оплачивается (студенты будут получать порядка 50 тысяч тенге в месяц), а кураторами кандидатов будут топ-менеджеры компаний, прошедшие обучение по менторству. Кроме того, кандидаты примут участие в обучающих тренингах от таких крупных IT компаний мира как: SAP, Microsoft, Oracle, Cisco, HP, IBM, Huawei, Kaspersky, QazClaud, Astana Hub и так далее. Сама стажировка будет длится до 29 августа.

Критерии отбора – в программу принимали студентов последних и предпоследних курсов по IT-специальностям бакалавриата и первого-второго курсов магистратуры.

- Причина таких критериев кроется в том, что именно на последних курсах студент еще выбирает специализированные курсы. По итогам практики он сможет понять, какой предмет ему нужен больше, и будет изучать его углубленно. Это помощь ребятам в концентрации на том, что им действительно интересно. Если нам понравится студент, который только закончил предпоследний курс, мы готовы подождать, когда он закончит. А он этот год как раз потратит на изучение необходимых ему дисциплин более точечно, - пояснил Даурен Керейбаев.

Стоит отметить, что отобранные стажеры – студенты казахстанских ВУЗов из городов Нур-Султан, Алматы и Атырау: Назарбаев университет, Евразийский национальный университет им Л.Н. Гумилева, Международный университет информационных технологий, Казахстанско-Британский технический университет, университет им. С. Демиреля.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан.

