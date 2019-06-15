Ушла из жизни заслуженный учитель Марзия Турлыханова
Церемония прощания состоится в Алматы 17-го июня.
Заслуженный деятель и учитель Турлыханова Марзия Айтбаевна скончалась на 80-м году жизни. Об этом в Instagram сообщил ее сын - заслуженный тренер, заслуженный мастер спорта СССР Даулет Турлыханов, передает Zakon.kz.
Церемония прощания состоится в Алматы 17-го июня в 10:00 по адресу проспект Абая 48а - спорткомплекс Достык.
Марзия Айтбаевна Турлыханова родилась 16 февраля 1940 года в Аягузском районе, Семипалатинской области (КазССР).
Окончила педагогический институт им.Н.К. Крупской в Семипалатинске, затем окончила физико-математический факультет Казахского женского педагогического института.
Трудовую деятельность начинала учителем математики, методистом в средних школах станции Жарма, в селе Урджар, в Аягузском районе Восточно-Казахстанской области (1961-1987);
- преподаватель математики в средней школе № 41 Алматы (с 1988 года);
- заместитель директора по учебной части в средней школе № 41 Алматы (с 1990 года);
- директор казахской средней школы № 147, вновь созданной на основе смешанной средней школы № 41 (с 1992 года);
- директор многопрофильной казахской гимназии № 164 (с 1994 года).
- На занимаемой должности - с 1998 года.
- Генеральный директор своей частной средней специализированной школы "Болашак".
Ее деятельность была отмечена множеством наград и почетными званиями.
1977 - Орден "Мать-героиня"
1983 - Заслуженный учитель Казахской ССР
1992 - Отличник образования Республики Казахстана
1995 - Нагрудный знак "Ибрай Алтынсарин"
1998 - Медаль "За заслуги перед спортом Казахстана"
1999 - Академик Национальной академии экологии Казахстана
2000 - Кандидат педагогических наук
2001 - Медаль "10 лет независимости Республики Казахстан"
2002 - Почетный работник образования Казахстана
2004 - Орден Курмет
2005 - Орден "Алтын алка"
2005 - Медаль "10 лет Конституции Республики Казахстан"
2005 - профессор педагогических наук
2008 - Медаль "10 лет Астане"
2015 - Заслуженный деятель Казахстана.
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