Ушла из жизни заслуженный учитель Марзия Турлыханова

Церемония прощания состоится в Алматы 17-го июня.

Заслуженный деятель и учитель Турлыханова Марзия Айтбаевна скончалась на 80-м году жизни. Об этом в Instagram сообщил ее сын - заслуженный тренер, заслуженный мастер спорта СССР Даулет Турлыханов, передает Zakon.kz.

Церемония прощания состоится в Алматы 17-го июня в 10:00 по адресу проспект Абая 48а - спорткомплекс Достык.

Марзия Айтбаевна Турлыханова родилась 16 февраля 1940 года в Аягузском районе, Семипалатинской области (КазССР).

Окончила педагогический институт им.Н.К. Крупской в Семипалатинске, затем окончила физико-математический факультет Казахского женского педагогического института.

Трудовую деятельность начинала учителем математики, методистом в средних школах станции Жарма, в селе Урджар, в Аягузском районе Восточно-Казахстанской области (1961-1987);

- преподаватель математики в средней школе № 41 Алматы (с 1988 года);

- заместитель директора по учебной части в средней школе № 41 Алматы (с 1990 года);

- директор казахской средней школы № 147, вновь созданной на основе смешанной средней школы № 41 (с 1992 года);

- директор многопрофильной казахской гимназии № 164 (с 1994 года).

- На занимаемой должности - с 1998 года.

- Генеральный директор своей частной средней специализированной школы "Болашак".

Ее деятельность была отмечена множеством наград и почетными званиями.

1977 - Орден "Мать-героиня"

1983 - Заслуженный учитель Казахской ССР

1992 - Отличник образования Республики Казахстана

1995 - Нагрудный знак "Ибрай Алтынсарин"

1998 - Медаль "За заслуги перед спортом Казахстана"

1999 - Академик Национальной академии экологии Казахстана

2000 - Кандидат педагогических наук

2001 - Медаль "10 лет независимости Республики Казахстан"

2002 - Почетный работник образования Казахстана

2004 - Орден Курмет

2005 - Орден "Алтын алка"

2005 - Медаль "10 лет Конституции Республики Казахстан"

2005 - профессор педагогических наук

2008 - Медаль "10 лет Астане"

2015 - Заслуженный деятель Казахстана.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!