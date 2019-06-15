"Скромный и добрый". Девочка и боец Нацгвардии из вирусного фото встретились

Шамиль пришел не с пустыми руками. Девочке он подарил шоколадку и куклу, а также букет роз.

Герои вирусного фото - девочка и боец Нацгвардии, встретились после произошедших событий. Об этом в Instagram сообщила мама девочки Саяжан Досжанова, передает Zakon.kz.

- Начинаю писать этот пост, и думаю: сейчас ведь кто-нибудь опять вылезет и начнет говорить, что все проплачено/ это постанова и прочий бред. (С одним таким товарищем я зарубилась в Facebook, после долгих баталий он признал, что был не прав:) Ребят, я не знаю сколько нужно заплатить матери, чтобы она своего ребенка, которого носила 9 месяцев под сердцем, потащила на митинг и сделала постановочные кадры. Я не знаю, сколько нужно заплатить журналисту (пусть и в декрете), чтобы за шелестящие бумажки он продал свою честь, репутацию. А потом думаю, да все равно найдутся люди, которые к чему-нибудь да прикопаются) и забила, - написала Саяжан в публикации.

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По ее словам, Шамиль пришел не с пустыми руками. Девочке он подарил шоколадку и куклу, а также букет роз. Его сослуживцы сыграли и спели для маленькой на гитаре.

Саяжан Досжанова также поблагодарила родителей Шамиля за воспитание.

- Спасибо Вам с супругом, что так воспитали сына. Скромный, добрый, с большим и открытым сердцем. Он обнимал Айришку (так зовут мою дочь- Айрин), потанцевал с ней. Они еще поцелуйчиками успели обменяться, - написала Саяжан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sayazhan Doszhanova (@saya_d17) 14 Июн 2019 в 4:55 PDT

К вечеру 9 июня в соцсетях массово стали распространять трогательное фото, на котором маленькая девочка протягивает одуванчик полицейскому, стоящему в оцеплении. Молодой страж порядка с открытой улыбкой принимает цветочек.

Фото: Саяжан Досжанова.

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