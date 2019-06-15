В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции

В среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о приостановке рассмотрения поправки к звонку об экстрадиции, которая вызвала многотысячные акции протеста и привела к столкновениям полиции с протестующими, передает РИА Новости.

- После изучения вопроса на протяжении последних двух дней, я объявляю, что мы приостанавливаем поправку, - заявила на пресс-конференции Лэм, слова которой приводит газета South China Morning Post.

Она отметила, что рассмотрение поправки во втором чтении будет приостановлено и пока никакой конкретной даты, когда оно будет возобновлено, не установлено.

- Многие были разочарованы и огорчены. Я также огорчена и чувствую сожаление. Мы искренне принимаем критику и исправимся, - добавила Лэм.

В среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими.

Глава полиции Гонконга назвал столкновения "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается другого выбора, как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. В результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека в возрасте от 15 до 66 лет, полиция арестовала 11 человек за беспорядки.

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