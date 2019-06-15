Врачи в Актау спилили муфту с пальца ребенка

Самостоятельно снять инородный предмет не получилось.

В приемный покой больницы 12 июня обратились родители ребенка, на среднем пальце которого застрял трубопроводный элемент. По их словам, мальчик со старшим братом игрались дома, и первый случайно надел соединительную муфту на средний палец. Об этом сообщает "Лада", передает Zakon.kz.

Родителям не удалось самостоятельно снять предмет с пальца, и им пришлось прибегнуть к помощи медиков.

Врачи и спасатели в течение часа пилили инородный предмет.

- Сложность данной операции была в том, что при распиливании железный болт нагревался, тем самым причиняя боль мальчику, поэтому врачам пришлось применить наркоз. К счастью, врачи успешно справились и аккуратно удалили предмет. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо, получает лечение, - сказали в пресс-службе управления здравоохранения области.

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