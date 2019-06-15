В тесноте, да не в обиде: дивный мир микроквартир

Как жить буквально на нескольких квадратных метрах.

Все больше и больше людей решаются на переезд в крупные города, но они, к сожалению или к счастью, вовсе не резиновые. Обычно из этого следует, что квартиры становятся все теснее, а стандарты жизни в мегаполисах — все скромнее. В то время как некоторые ищут соседей, чтобы вместе с ними снимать одну квартиру, другим приходится ютиться в совсем уж крошечных квартирах, сидя друг у друга на головах.

Непонятно, как жители микроквартир это делают, но у некоторых действительно получается жить буквально на нескольких квадратных метрах.

90-летний Ванг Кунчун живет вместе со своим 60-летним сыном в квартире площадью 9 квадратных метров. Шанхай, Китай.

На выставке недвижимости в китайском Гуанчжоу крупнейший в Китае застройщик China Vanke демонстрирует микроапартаменты.

В Китае, где из-за переизбытка населения пространство не бывает лишним, понятие «крошечный» постепенно теряет негативный оттенок. В этом экспонате, например, как и во многих маленьких квартирах, эффективная система хранения позволяет жить не совсем уж в тесноте.

Семья Бергер из Лос-Анджелеса ютится в бывшем гараже матери жены. В 2009 году Бергеры лишились своего дома, а по семейным обстоятельствам им пришлось продать все свое имущество.

Дхарави — район в центре индийского города Мумбай. Дхарави считается одним из крупнейших районов мира, которые по классификации вполне попадают под определение «трущобы»: здесь живет около миллиона человек.

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Месячная стоимость аренды квартиры площадью 9 квадратных метров здесь составляет от 4 до 6 долларов.

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А вот в Гонконге дела с ценами на недвижимость обстоят иначе. Эти мать с сыном, к примеру, снимают квартиру площадью 5,5 квадратных метров за 487 долларов в месяц.

Для сравнения: Джон-Кристиан Стаблфильд живет в «просторной» студии площадью 18 квадратных метров в Сиэтле, штат Вашингтон, США.

- Это вариант был доступен мне по средствам: квартира расположена в центре города и стоит всего 1200 долларов в месяц, - рассказал Джон-Кристиан.

Сингчул Ю, живущий в нескольких милях от Джона Кристиана, согласен с тем, что квартиры площадью 18 квадратных метров вполне хватает для жизни в одиночестве.

В китайском городе Хэфэй, к примеру, пациенты, которые не могут позволить себе отдельную койку в местном госпитале, вынуждены ютиться в комнатах площадью 7 квадратных метров, располагающихся в одном из зданий неподалеку.

В Гонконге цены на недвижимость так высоки, что у некоторых людей есть деньги лишь на совсем крошечные комнаты площадью 3 квадратных метра.

В то же время в 2015 году в Нью-Йорке появился первый жилой комплекс с микроквартирами площадью 27 квадратных метров.

Современный дизайн, удобные системы хранения, встроенные в стену кровати: стоимость месячной аренды всего этого удовольствия колеблется в диапазоне от 2500 до 2900 долларов.

Но иногда даже 27 квадратных метров кажутся роскошным пространством. Дом Керета в Варшаве (названный так в честь израильского писателя Этгара Керета) в самом узком месте всего 91 сантиметр в ширину.

Этот дом так мал, что классифицирован государственными органами как арт-инсталляция. Здесь селят приезжающих в город на несколько дней художников.

Свою дверь (да, она всего одна) для жильцов он открыл в 2012 году.

73-летняя Конг Кюнгсун живет в квартире, жилая площадь которой составляет всего 1,9 квадратного метра.

Она находится неподалеку от престижного района Гангнам в Сеуле, столице Южной Кореи.

А эта гонконгская квартира площадью 55 квадратных метров разделена на 19 небольших частей по 2,3 квадратного метра каждая. Они известны как «дома-кабинки» или «дома-гробы».

Стоимость аренды такой комнатушки — 150 долларов в месяц. Комнаты отгорожены друг от друга тонкими деревянными панелями. Зато арендаторы живут всего в нескольких шагах от центра города.

Источник: Bigpicture.

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