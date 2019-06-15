На всех междугородных трассах Прииртышья установлены пункты скорой помощи

Шесть пунктов неотложки создали в регионе 48 новых рабочих мест.

Кареты неотложки выезжают на ДТП, а также обслуживают жителей ближайших населенных пунктов, передает pavlodarnews.kz.

- Павлодарская область - первый регион в стране, который исполнил поручение министерства здравоохранения. И по шести трассам у нас есть свои трассовые пункты скорой помощи: 12 полностью экипированных машин, - подчеркнул заместитель акима области Асхат Оралов. - Для сохранения жизни и здоровья людей важна каждая секунда. Поэтому открытие пунктов, безусловно, повысит оперативность, качество медицинского обслуживания. Мы планируем, что на каждом участке дорог области по любому направлению в течение 12 минут скорая прибудет и окажет помощь.

Шестой пункт скорой помощи открыли в 45 км от Павлодара - в селе Хмельницком Щербактинского района. Как отметили в областном управлении здравоохранения, это поможет отслеживать дорожно-транспортные происшествия на трассе Павлодар - Барнаул.

- Для улучшения качества и времени получения помощи у нас в области открываются трассовые пункты. Открытие этого пункта практически завершило необходимость покрытия экстренной медицинской помощью, - рассказал и. о. руководителя здравоохранения области Ерлан Ержанов. - Когда министр здравоохранения РК два месяца назад посетил наш трассовый пункт, он рекомендовал тиражировать этот опыт в целом на страну, на другие регионы.

Шесть пунктов неотложки создали в регионе 48 новых рабочих мест. На каждом участке работают две бригады - четыре фельдшера и четыре водителя, одна из них - дежурная, вторая выходит на базу через пять минут после вызова первой.

Санитарный транспорт полностью оснащен необходимым оборудованием: смартфоном для приема вызовов, дефибриллятором, кардиометром, аппаратом искусственной вентиляции легких, лекарствами.

Помимо ДТП, кареты скорой помощи будут обслуживать ближайшие населенные пункты.

В новом медико-спасательном пункте в Хмельницком при амбулатории оборудовали два кабинета. В первом находится пульт диспетчера, который связан с центральным сервером, куда поступает информация о вызовах, категории срочности и необходимой помощи. Здесь же отображаются ближайшие кареты скорой.

- Пульт позволяет координировать в целом действия всей скорой помощи и получать фельдшерам информацию и алгоритм действий: как, куда и для чего нужно ехать. Также в этом пункте оборудована комната для персонала, где медики могут отдохнуть, - говорит Ерлан Ержанов.

Спикер также добавил, что в управлении отслеживают и анализируют информацию о том, на каких участках трасс еще необходимы пункты неотложки. Возможно, подобный пункт откроется на развилке трассы Астана - Караганда.

По данным областной станции скорой помощи, за год персонал пяти дополнительных пунктов неотложки обслужил 32 ДТП, пять женщин с осложненной беременностью доставили на роды, спасли семь пациентов с инсультом, четырех - с инфарктом, троих - с ножевым ранением, еще одного - после нападения быка.

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