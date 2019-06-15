Аким столицы посетил ТЭЦ-2 и проверил уличное освещение

Акиму столицы доложили о подготовке к отопительному сезону.

Аким столицы Алтай Кульгинов совершил рабочий объезд по объектам, отвечающим за жизнеобеспечение города, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Свой первый объезд по объектам жизнеобеспечения города Алтай Кульгинов начал с посещения ТЭЦ-2 и проверки качества уличного освещения города.

Внимание градоначальника к ТЭЦ-2 не случайно, ведь именно теплоэлектроцентраль является одним из первых и самых важных звеньев в цепочке системы тепло- и водоснабжения.

Акиму столицы доложили о подготовке к отопительному сезону.

В ходе объезда Алтай Кульгинов отметил необходимость заблаговременной подготовки к отопительному сезону.

Сегодня ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 обеспечивают теплоэнергоресурсами 2513 многоквартирных жилых домов.

- К предстоящим холодам надо подготовиться заранее, чтобы избежать перебоев с подачей тепла в дома горожан во время отопительного сезона, - распорядился аким столицы.

Также Алтай Кульгинов в рамках осмотра проверил наружное освещение города, потому как освещенные улицы – это залог безопасности жителей столицы в темное время суток.

По поручению Елбасы в рамках проекта Smart City идет работа по обеспечению энергоэффективности уличного освещения в столице. В этой связи аким акцентировал внимание на необходимость усиления работы в данном направлении.

- В городе есть улицы, где не горят фонари или освещение вообще отсутствует, потому что они не взяты на баланс. Такая ситуация недопустима, а причина не является оправданием. К тому же дети также, как и взрослые, ходят по этим улицам, особенно в разгар летних каникул. Необходимо четко понимать, что это вопрос безопасности и требует принятия срочных мер, - озвучил свою позицию аким города Алтай Кульгинов.

Маршрут объезда включал осмотр благоустройства набережной реки "Есиль", микрорайона "Жастар", а также района нового вокзала "Нұрлы Жол".

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