Трехлетнего ребенка сбила машина в Усть-Каменогорске
ЧП произошло во дворе.
Фото : соцсети15 июня 2019, 17:19
В субботу, 15 июня, в Усть-Камногорске в одном из дворов на бульваре Гагарина автомобиль сбил трехлетнего ребенка, передает Zakon.kz со ссылкой на Устинка LIVE.
Очевидцы рассказали, что удар был настолько сильным, что у малыша слетела обувь. На место происшествия вызвали скорую и полицию. Пока неизвестно, жив ли ребенок и как произошла авария.
Местные жители в соцсетях рассказывают, что бульвар Гагарина считается одной из самых опасных улиц города. Там часто сбивают пешеходов и объезжают светофоры через дворы, в которых играют дети.
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