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Трехлетнего ребенка сбила машина в Усть-Каменогорске

ЧП произошло во дворе.

Фото : соцсети15 июня 2019, 17:19

В субботу, 15 июня, в Усть-Камногорске в одном из дворов на бульваре Гагарина автомобиль сбил трехлетнего ребенка, передает Zakon.kz со ссылкой на Устинка LIVE.

Очевидцы рассказали, что удар был настолько сильным, что у малыша слетела обувь. На место происшествия вызвали скорую и полицию. Пока неизвестно, жив ли ребенок и как произошла авария.

Местные жители в соцсетях рассказывают, что бульвар Гагарина считается одной из самых опасных улиц города. Там часто сбивают пешеходов и объезжают светофоры через дворы, в которых играют дети.


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