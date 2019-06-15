Премьер-министр Казахстана посетил Акмолинскую область с рабочим визитом

Глава Правительства РК поручил усилить работу по улучшению экологической ситуации и модернизации инфраструктуры Щучинско-Боровской курортной зоны, развитию качественных и доступных сервисных услуг.

Премьер-министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Акмолинскую область, где ознакомился с принимаемыми мерами по достижению стратегических целей, поставленных Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, и выполнением поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по социально-экономическому развитию региона. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

Мамин посетил предприятие сельхозмашиностроения - ТОО "Казахстанская Агро Инновационная Корпорация". На сегодня завод выпускает 1500 единиц техники в год. В перспективе - увеличение мощности до 5000 единиц сельхозтехники в год и создание более 400 рабочих мест.

Ознакомление с индустриальным развитием продолжилось во время осмотра работы совместного казахстанско-российского машиностроительного предприятия "КамАЗ-Инжиниринг". А. Мамину доложили, что имеются планы по выходу в ближайшее время на объем выпуска в 2500 единиц в год.

В регионе премьер-министр РК также осмотрел проект "экономики простых вещей". ТОО "Два Кита" с начала текущего года произведено 12,7 тыс. единиц корпусной мебели. В планах - расширение линейки и увеличение объема производства. На эти цели будет привлечено 1 млрд тенге частных инвестиций. Всего в области по развитию товаров народного потреблений ведется работа по 71 проекту на 87,6 млрд тенге.

В Акмолинской области имеются большие перспективы для увеличения доли туризма в экономике. В региональный туристский кластер входят свыше 700 объектов. Премьер-министру доложили о проводимой работе по развитию транспортной и энергетической инфраструктуры города. Наряду с этим был представлен проект благоустройства набережной о. Копа, находящегося в черте г. Кокшетау.

Премьер-министр РК А. Мамин провел рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития, а также подготовки к предстоящему в 2020 году XVII Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, реализации Плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны, спецпроекта "Ауыл – Ел бесігі" и развития окраин столицы.

Аким Акмолинской области Е. Маржикпаев доложил о социально-экономическом развитии региона. По итогам 5 месяцев т.г. по всем макроэкономическим показателям отмечена положительная динамика. Объем промышленного производства за январь-май т.г. составил 284,1 млрд тенге. В текущем году в рамках ГПИИР планируется реализация 5 проектов на сумму 9,3 млрд тенге с созданием 434 новых постоянных рабочих мест. По состоянию на 1 июня т.г. в основной капитал экономики привлечено 83,2 млрд тенге инвестиций, рост - на 4,4%. В сельском хозяйстве производство выросло на 13% и составило 63,6 млрд тенге.

На социальную сферу в 2019 году предусмотрено 129,2 млрд тенге. Ведется строительство 3 детсадов, 6 школ, 5 объектов здравоохранения. По итогам 5 месяцев т.г. жилье выдано 116 многодетным и малообеспеченным семьям, в рамках адресной социальной помощи выплачено 610 млн тенге.

В ходе совещании был рассмотрен проект Плана мероприятий по подготовке и проведению Межрегионального форума. Кокшетау имеет развитую инфраструктуру и удобную транспортную логистику. В целом, проведение Форума позволит придать дополнительный импульс развитию качественно новых взаимосвязей в туристической сфере, а также послужит дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру торгово-экономических отношений между Россией и Казахстаном

На совещании также были заслушаны руководители ряда министерств по вопросам развития туризма, обеспечения курортной зоны инженерно-транспортной и инфокоммуникационной инфраструктурой, развития перспективных сел и окраин столицы.

- Основу Госпрограммы развития туристской отрасли составляют Топ-10 объектов Казахстана, одним из которых является Щучинско-Боровская курортная зона, - сказал Аскар Мамин, отметив, что на сферу туризма возлагаются большие надежды. - Оказывая мультипликативное влияние на развитие транспорта и телекоммуникаций, строительство, торговлю, сельское хозяйство, туризм содействует социально-экономическому развитию страны: притоку инвестиций и созданию рабочих мест.

Глава Правительства РК поручил усилить работу по улучшению экологической ситуации и модернизации инфраструктуры Щучинско-Боровской курортной зоны, развитию качественных и доступных сервисных услуг. В области туризма здесь будет создано порядка 7 тыс. новых рабочих мест. В целом, к 2025 году долю туризма в ВВП страны планируется увеличить до 8%.

В рамках спецпроекта "Ауыл – Ел бесігі" в Акмолинской области в 2019 году предусмотрены 19 проектов, из них по 8 - заключены договоры. Кроме того, в текущем году для развития окраин столицы будут реализованы 10 проектов, в т.ч. 3 проекта по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, 2 автодорожных проекта и др.

Премьер-министр РК А. Мамин поручил взять на особый контроль реализацию проекта "Ауыл – Ел бесігі" и акцентировать внимание на благоустройство и решение проблем окраин городов республиканского значения.

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