В ОАЭ расследуют нападение на танкеры в Оманском заливе

Министр иностранных дел страны прокомментировал ход расследования.

ОАЭ пока не располагают достаточными доказательствами причастности какого-либо государства к атакам на нефтяные танкеры вблизи порта Фуджейра в Оманском заливе, заявил министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейид аль-Нахайян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

Иранские и арабские СМИ 13 июня сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, была торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

- К этому времени у нас еще нет достаточных доказательств причастности какого-либо государства к нападениям на танкеры, - отметил он.

Однако аль-Нахайян сказал, что "ясно, почему Иран молчит по поводу нападения на четыре танкера возле побережья ОАЭ 12 мая". По его словам, расследование показало, что взрыв произошел под водой снаружи судна.

Глава МИД ОАЭ призвал международное сообщество к сотрудничеству для обеспечения безопасности судоходства и гарантий поставок энергоресурсов.

Ранее США обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.

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