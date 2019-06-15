Самолет разбился на глазах у зрителей авиашоу
ЧП произошло в Польше.
Фото : pixabay.com15 июня 2019, 18:37
Легкомоторный самолет упал в реку во время авиашоу в польском Плоцке. Пилот погиб, передает Лайф.
— Самолет Як-52 во время выполнения акробатических фигур столкнулся с поверхностью воды, — рассказал представитель местной спасательной службы Эдвард Мистера.
Из воды спасатели достали обломки самолета и пилота. Им был 60-летний житель Германии, который приехал в Плоцк для участия в авиашоу. После трагедии шоу остановили.
На место приехали специалисты для расследования авиапроисшествия. Отмечается, что восемь лет назад примерно в том же месте произошла подобная трагедия. Тогда погиб пилот из Польши.
Płock wypadek awionetki na pokazach lotniczych. pic.twitter.com/qblgowAigv— Jerzy Adamczyk????????????✌️ (@JurekAdamczyk) 15 июня 2019 г.
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