Самолет разбился на глазах у зрителей авиашоу

ЧП произошло в Польше.

Легкомоторный самолет упал в реку во время авиашоу в польском Плоцке. Пилот погиб, передает Лайф.

— Самолет Як-52 во время выполнения акробатических фигур столкнулся с поверхностью воды, — рассказал представитель местной спасательной службы Эдвард Мистера.

Из воды спасатели достали обломки самолета и пилота. Им был 60-летний житель Германии, который приехал в Плоцк для участия в авиашоу. После трагедии шоу остановили.

На место приехали специалисты для расследования авиапроисшествия. Отмечается, что восемь лет назад примерно в том же месте произошла подобная трагедия. Тогда погиб пилот из Польши.

Płock wypadek awionetki na pokazach lotniczych. pic.twitter.com/qblgowAigv — Jerzy Adamczyk????????????✌️ (@JurekAdamczyk) 15 июня 2019 г.

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