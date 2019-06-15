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Самолет разбился на глазах у зрителей авиашоу

ЧП произошло в Польше.

Фото : pixabay.com15 июня 2019, 18:37

Легкомоторный самолет упал в реку во время авиашоу в польском Плоцке. Пилот погиб, передает Лайф.

— Самолет Як-52 во время выполнения акробатических фигур столкнулся с поверхностью воды, — рассказал представитель местной спасательной службы Эдвард Мистера.

Из воды спасатели достали обломки самолета и пилота. Им был 60-летний житель Германии, который приехал в Плоцк для участия в авиашоу. После трагедии шоу остановили.

На место приехали специалисты для расследования авиапроисшествия. Отмечается, что восемь лет назад примерно в том же месте произошла подобная трагедия. Тогда погиб пилот из Польши.


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