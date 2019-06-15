Додон заявил о преодолении политического кризиса в Молдавии

Президент республики приветствовал решение КС о пересмотре спровоцировавших кризис решений.

Президент Молдавии Игорь Додон в субботу приветствовал вердикт Конституционного суда (КС) о пересмотре решений, спровоцировавших политический и конституционный кризисы в стране.

- Решение суда пересмотреть решения, приведшие к политическому кризису в стране, было принято по моему запросу. Все сомнительные юридические толкования были отменены. Политический и конституционный кризисы в стране преодолены. Я приветствую это решение, - сказал глава Молдавии в беседе с корреспондентом ТАСС.

КС Молдавии на заседании в субботу пересмотрел и отменил свои решения, принятые в период с 7 по 9 июня.

- Учитывая обращение в КС от 15 июня о пересмотре решений, принятых Конституционным судом 7 - 9 июня, учитывая все детали и обстоятельства дела, суд на основании ст. 135 (а) и 140 Конституции Республики Молдова и закона о деятельности КС, суд аннулирует решение № 83 от 7 июня 2019, три решения №13,14 и 15 от 8 июня 2019 и два заключения КС от 9 июня 2019, - заявил его председатель Михаил Поалелунжь.

Речь идет о решениях, которые касаются роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября, признании незаконным назначение спикера парламента Зинаиды Гречаный и формирования правительства Майи Санду. По словам председателя КС, "решение является окончательным и пересмотру не подлежит".

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